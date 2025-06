Reprodução Ônibus cai em canal na Zona Oeste do Rio e deixa 46 feridos





Um grave acidente deixou dezenas de feridos após um ônibus da linha 880 (Rio das Pedras x Barra da Tijuca) cair em um canal que separa a comunidade da Cidade de Deus da Avenida Ayrton Senna, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (17).

De acordo com as autoridades, 46 pessoas ficaram feridas no acidente, sendo que ao menos seis delas estão em estado moderado. O coletivo estava lotado no momento da queda, o que agravou a situação das vítimas.

Equipes de resgate foram acionadas rapidamente e realizaram o atendimento ainda no local. Os feridos estão sendo encaminhados para três hospitais municipais: Salgado Filho, no Méier; Albert Schweitzer, em Realengo; e Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

A causa do acidente ainda está sendo investigada. O trânsito na região foi afetado, e a circulação de outras linhas de ônibus que passam pelo entorno precisou ser reorganizada temporariamente. A Prefeitura informou que dará apoio às vítimas e seus familiares.

Segundo o Corpo de Bombeiros, CET-Rio e Polícia Militar, a via está com retenção de veículos. Confira a nota emitida:





"Um acidente envolvendo um ônibus, na altura da Escola Sesc, interdita a pista lateral da Avenida Ayrton Senna, sentido orla.

Trânsito com retenções no trecho. Desvio sendo feito para a pista central, na altura do Giro do Cebolinha."