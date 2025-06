Divulgação/PCMG A Polícia Civil investiga o caso





A Polícia Civil de Minas Gerais está investigando uma tentativa de homicídio que deixou uma menina de 10 anos ferida, na tarde de domingo (15), em Porto Firme, na Zona da Mata mineira. A criança foi baleada na cabeça enquanto seguia de carro com o pai para a casa da avó. O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Polícia Civil em Piranga. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Segundo o Boletim de Ocorrência, pai e filha estavam em um Santana quando foram surpreendidos por outro veículo, um carro vermelho, na estrada que liga Diogo de Vasconcelos a Porto Firme.

O motorista contou que ao chegar em um trecho conhecido como Vinte Alqueires, o carro suspeito fez uma ultrapassagem e parou bruscamente à frente, bloqueando a passagem.

Em seguida, um homem moreno, de estatura mediana e usando boné, desceu do veículo. Temendo um assalto, o pai acelerou e tentou desviar pela direita. Neste momento, vários disparos foram efetuados. Um dos tiros atingiu a cabeça da criança.

A menina foi levada inicialmente para um hospital local e, devido à gravidade do ferimento, transferida para o Pronto-Socorro Arnaldo Gavazza, em Ponte Nova.

A perícia esteve no local e realizou os primeiros levantamentos. Um homem de 34 anos chegou a ser conduzido e teve a prisão em flagrante ratificada na Delegacia de Plantão em Viçosa, mas a Polícia ainda investiga as circunstâncias do crime e a motivação.

Uma das linhas de investigação apura se o autor dos disparos é um agente de segurança pública que, segundo informações preliminares, teria se irritado com a manobra de ultrapassagem feita pelo pai da vítima.