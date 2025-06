Reprodução Mulher é presa por furtar patrão para apostar no Tigrinho





Uma diarista de 33 anos foi presa em flagrante na última sexta-feira (13), em Goiânia, suspeita de furtar mais de R$ 500 mil em joias e dinheiro da casa onde trabalhava, no Setor Oeste. De acordo com a Polícia Civil, a mulher, que prestava serviço à família havia quatro meses, usava o dinheiro dos furtos para sustentar o vício em jogos de azar, principalmente no aplicativo conhecido como “Tigrinho”. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

As vítimas começaram a suspeitar da funcionária após notarem o desaparecimento de joias e dinheiro. Elas registraram um boletim de ocorrência na quinta-feira (12), e, no dia seguinte, a diarista foi flagrada saindo do prédio com mais objetos furtados, entre joias, bijuterias e dinheiro.

Ao ser presa, ela confessou os crimes e disse que vendia os pertences para financiar apostas online. “Ela tinha livre acesso ao imóvel e aproveitava essa facilidade para cometer os furtos. Agora, vamos investigar para quem ela repassava as joias” , disse o delegado Altair Gonçalves em coletiva de imprensa.

A prisão foi feita por agentes do Grupo de Repressão a Roubos (Garra), da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic). Até o momento, a identidade da suspeita não foi divulgada, e a defesa dela não foi localizada.