O décimo caça Gripen da FAB(Força Aérea Brasileira) já está em solo goiano. A aeronave de matrícula FAB-4110 decolou na manhã desta terça-feira (17) do Aeroporto Internacional de Navegantes, litoral de Santa Catarina, e pousou pouco mais de uma hora depois na Base Aérea de Anápolis, interior de Goiás, onde foi incorporada ao grupo de defesa aérea que opera o modelo.

O voo marcou a etapa final de um trajeto iniciado no início do mês, quando o avião, recém-fabricado na Suécia, chegou ao Brasil pelo mar.

A bordo do navio holandês Fagelgracht, o Gripen levou cerca de 20 dias para cruzar o Atlântico e desembarcou no Porto de Navegantes no último dia 12 de junho.

Depois de tocar o solo brasileiro, o caça foi transportado por via terrestre até o aeroporto da cidade. Foram necessários ajustes no trânsito local e o envolvimento de vários órgãos, como a Receita Federal, a Polícia Militar, a Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros.

O deslocamento fez parte da chamada Operação Navegantes I 2025, coordenada pela FAB com apoio da empresa sueca Saab e da administração do aeroporto.

Antes de decolar, o caça passou por uma série de preparativos. Técnicos realizaram testes nos sistemas da aeronave, abastecimento, instalação do assento ejetável e montagem do kit de sobrevivência do piloto.

A decolagem ocorreu às 11h20. O voo foi conduzido pelo Tenente-Coronel Cristiano, que já havia realizado a mesma rota em outras cinco ocasiões.

Desta vez, o trajeto de cerca de mil quilômetros entre Navegantes e Anápolis foi completado em 1 hora e 21 minutos, com pouso registrado às 12h41.

A partida do avião chamou a atenção de moradores e fãs de aviação, que acompanharam o momento próximo à pista. Vídeos feitos no local mostram o piloto acenando antes da decolagem, enquanto o barulho da turbina ecoava pela região.

Na chegada à Base Aérea de Anápolis, o caça foi oficialmente incorporado ao Primeiro Grupo de Defesa Aérea (1º GDA), conhecido como Esquadrão Jaguar. Com isso, a frota brasileira de Gripens operacionais passa a contar com dez aeronaves.





Principal caça da FAB

O modelo F-39 Gripen é o principal caça da FAB e faz parte de um contrato firmado em 2014, que prevê a entrega de 36 unidades.

Quinze dessas aeronaves serão montadas no Brasil, em parceria com a Embraer, como parte do acordo de transferência de tecnologia. A primeira delas deve ser entregue em novembro deste ano.

Com velocidade que pode chegar a duas vezes a do som e capacidade de operar em pistas curtas, o Gripen é usado para missões de defesa, ataque e reconhecimento. A chegada de mais uma unidade reforça o programa de modernização da aviação de combate da FAB.