Reprodução Diário do Transporte Explosão em obra da Linha 6 do metrô assusta pedestres em SP





Uma explosão de grandes proporções seguida por intensa fumaça alarmou moradores e transeuntes nas proximidades do canteiro de obras da Linha 6-Laranja do metrô, na região da Água Branca, zona oeste de São Paulo. O incidente aconteceu na manhã desta segunda-feira, (16), por volta das 9h. As informações são do Diário do Transporte.

Vídeos mostram a via tomada por uma densa nuvem de fumaça logo após o ocorrido, chamando a atenção de quem passava pelo local.

O arquiteto Alberto Fernando Affonso Candido, que presenciou a cena enquanto atravessava a passarela sobre a Linha 8-Diamante da CPTM, relatou o momento do susto.

“Ouvi um estrondo muito forte e, quando olhei para o canteiro da Linha 6, vi um caminhão que havia acabado de explodir. Havia uma substância branca, como cimento, sendo lançada para o alto com muita força”, contou ao Diário do Transporte.

O ponto exato da explosão fica na esquina da Rua Menfis com a Avenida Santa Marina, no bairro da Água Branca. Alberto também destacou o perigo que seguiu a explosão:

“Instantes depois, uma tampa enorme caiu a poucos metros de mim. Por pouco não atingiu várias pessoas que passavam por ali”, afirmou.





O iG entrou em contato com a concessionária que administra a Linha-6 do metrô e informaram que ninguém se feriu. Confira a nota na íntegra:

"A Concessionária Linha Uni informa que, durante procedimento rotineiro de abastecimento de matéria-prima na Central de Concreto localizada na Rua Menfis, 63 – Água Branca, foi registrada uma ocorrência pontual, prontamente controlada pela equipe técnica.

Não houve feridos, nem qualquer dano estrutural. As equipes seguem no local para realizar as devidas verificações e garantir o pleno restabelecimento da normalidade."