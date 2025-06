Reprodução/PCSC Material apreendido no Centro de Triagem e Distribuição dos Correios









Após receber denúncia anônima, a Polícia Civil de Santa Catarina, através da Delegacia de Combate às Drogas do Departamento de Investigação Criminal de Florianópolis (DECOD/DIC), realizou uma operação, nesta sexta-feira (13), para investigar envio clandestino de drogas pelo sistema de encomendas dos Correios de Florianópolis, capital catarinese.

A ação foi realizada junto com a Receita Federal, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e a Coordenadoria de Operações com Cães da Polícia Civil de Santa Catarina.

Com base na informação que uma boneca recheada de drogas estava sendo remetida por meio dos Correios, as equipes da COPC, com cães de faro, iniciaram os procedimentos de fiscalização no Centro de Triagem e Distribuição dos Correios e localizaram a encomenda suspeita.

Durante a inspeção, foi confirmado que o interior da boneca estava recheado com haxixe.

Reprodução/PCSC Boneca apreendida nos Correios de Florianópolis, recheada de haxixe

Na mesma ação, com apoio dos cães, também foram localizadas, em outras encomendas, porções de cocaína e de skunk, que é uma variedade de maconha com níveis mais elevados de THC (tetrahidrocanabinol), um dos principais compostos psicoativos da droga.

De acordo com os policiais, a investigação segue para identificação dos responsáveis pelo envio e possível associação criminosa envolvida na remessa dos entorpecentes.

A DECOD reitera que a população pode participar do combate às drogas. Informações ou denúncias podem ser enviadas anonimamente, com sigilo, por meio do número 181, pelo whatsApp da Polícia Civil de Santa Catarina (48 98844-0011), ou diretamente à DECOD, no whatsApp 3664-2948.