Reprodução/ PCSC Foi apreendida grande quantidade de anabolizantes clandestinos, além de outros materiais,









Quatro pessoas foram presas, nesta terça-feira (10), numa operação policial que envolveu equipes dos estados de Santa Catarina e São Paulo, deflagrada com o objetivo de combater a produção, comercialização e distribuição clandestina de anabolizantes e outras substâncias de uso terapêutico ou medicinal.

De acordo com a Polícia Civil de Santa Catarina, a investigação identificou uma estrutura criminosa organizada que utilizava as redes sociais para divulgar e vender os produtos ilícitos, com o intuito de burlar a fiscalização e atingir consumidores em diversas regiões do país.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos municípios catarinenses de Pomerode, Blumenau, Rio do Sul e Agrolândia, além da cidade de Bauru, no interior de São Paulo.

As diligências ocorreram em residências, estabelecimentos comerciais e em um laboratório de manipulação suspeito de integrar o esquema.

Durante a operação, quatro pessoas foram presas em flagrante por envolvimento direto na produção e comercialização das substâncias ilegais.





Também foi apreendida grande quantidade de anabolizantes, insumos, dispositivos eletrônicos e documentos que corroboram os indícios da prática criminosa.

Os policiais informaram ainda que, além das buscas e prisões, foram adotadas outras medidas cautelares, como a indisponibilidade de bens, bloqueio de contas bancárias e a suspensão de um perfil em rede social utilizado como canal de vendas dos produtos ilícitos.

Reprodução/PCSC Policiais apresentam material apreendido durante operação





A operação foi realizada pela Polícia Civil de Santa Catarina, por meio do Departamento de Investigações Criminais (DIC) de Blumenau, com apoio da Polícia Civil de São Paulo, através da 2ªDelegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE-DEIC) de Bauru.