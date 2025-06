Reprodução/Aviação Guarulhos JPD (YouTube) Drones avistados no espaço aéreo do Aeroporto de Guarulhos





Os drones que sobrevoavam a cabeceira da pista do aeroporto internacional de Guarulhos, na noite desta quarta-feira (11), estavam sendo usados pelo tráfico de drogas.

Traficantes estavam utilizando os equipamentos para monitorar a movimentação de policiais nos arredores do aeroporto e a chegada de uma carga de pasta base de cocaína ao terminal.

Conforme o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, três homens invadiram a área restrita do aeroporto com cerca de 150 kg de pasta base de cocaína, que seria embarcada para Joanesburgo, na África do Sul.

Ao serem abordados pelos seguranças no local, os três fugiram em direção à área de mata interna do aeroporto, deixando cair a droga.

A Polícia Federal confirmou ao Portal iG que foi acionada, na noite de quarta, após ser identificado um acesso indevido de indivíduos à área restrita do aeroporto.

Confirmou a apreensão de 150 quilos de pasta base de cocaína deixados pelos criminosos e disse que trabalha para apurar as circunstâncias do crime e identificar os envolvidos na ação.

Também por meio de nota encaminhado ao iG, a Secretaria de Segurança Pública (SSP), afirmou que viaturas da PM e o helicóptero Águia foram acionados para averiguar a área externa do aeroporto, mas nenhum suspeito foi localizado. Disse que o policiamento foi reforçado na região.





“As forças de segurança seguem no combate à criminalidade em todo o município de Guarulhos, incluindo a região no entorno do aeroporto. Nos quatro primeiros meses do ano, houve aumento de 30% no número de criminosos presos em flagrante na área citada e de 86% na quantidade de entorpecentes apreendido”.

A presença de drones na cabeceira da pista provocou desvios e cancelamentos de voos.

O caos ainda era observado na tarde desta quinta (11), com reclamações de passageiros que aguardavam muitas horas para embarcar.