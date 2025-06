Peter Frese/Pexels Geada pode atingir municípios de Minas nos próximos dias

O Governo de Minas Gerais, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), emitiu um alerta de frio intenso e o risco de geada que permanece até o dia 15 de junho.

De acordo com a Defesa Civil, entre esta quinta (12) e sábado (14), as mínimas devem ficar abaixo de 6 °C em várias regiões, com grande risco de geada fraca. Na Serra da Mantiqueira, há expectativa de geada moderada a forte. Já no Caparaó, o fenômeno está previsto para ocorrer na madrugada e nas primeiras horas da manhã de sábado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também publicou um aviso de geada com grau de severidade "perigo potencial", válido entre meia-noite e 7h da sexta-feira (13). O informe aponta risco leve de perdas em plantações e prevê temperaturas mínimas de até 3 °C em áreas como o Sul e Sudoeste de Minas, Zona da Mata, Campo das Vertentes e Serra da Mantiqueira.

Cidades do sul de Minas podem enfrentar geada

"O Governo de Minas, por meio da Defesa Civil Estadual, alerta para queda acentuada de temperatura prevista pelo Simge e Cindec até domingo, dia 15, podendo ocorrer geadas na região Sul e Oeste do estado, além da Zona da Mata, Campo das Vertentes e Serra da Mantiqueira", reforça a meteorologista do Cindec, Ana Flávia Monteiro.

"Então, cuidado redobrado para manter o corpo bem aquecido e lembrar da hidratação e também de deixar os ambientes bem ventilados para reduzir os riscos de doenças respiratórias, especialmente em crianças e idosos. São cuidados simples que fazem toda a diferença" , reforça a profissional.

O alerta vale especialmente para moradores do Triângulo Mineiro (leste), Campo das Vertentes, Zona da Mata, Sul de Minas, Oeste e Região Metropolitana de Belo Horizonte (sul da RMBH).

A Climatempo prevê baixíssimas temperaturas em cidades como Pouso Alegre (5 °C), Poços de Caldas (7 °C), Monte Verde (5 °C) e Maria da Fé (5 °C). A expectativa é que essas regiões enfrentem geada fraca a moderada, com risco maior de temperaturas negativas em pontos isolados da Serra da Mantiqueira e do Caparaó.

Para proteger a saúde durante o frio, o tenente-coronel Wenderson Duarte Marcelino, coordenador adjunto da Defesa Civil, orienta:

"Durante os dias mais frios, é fundamental manter o corpo bem agasalhado, hidratar-se com frequência e manter ambientes ventilados. Também recomendamos atenção especial com crianças, idosos e animais de estimação. São cuidados simples, mas que fazem toda a diferença para atravessar esse período", disse o tenente à Agência Minas.





Dicas de prevenção da Defesa Civil:

Vista roupas quentes em camadas, protegendo mãos, pés, cabeça e pescoço;

Beba água com frequência, mesmo sem sede;

Mantenha os ambientes ventilados para evitar doenças respiratórias;

Use hidratantes corporais e protetor labial;

Redobre os cuidados com crianças, idosos e animais de estimação;

Em caso de emergência, ligue: 190 (PMMG), 193 (Bombeiros), 199 (Defesa Civil), 192 (Samu). A população pode receber alertas gratuitos da Defesa Civil ao enviar o CEP por SMS para 40199.