Reprodução Barco transportava esgoto bruto quando explodiu no rio Hudson









Um trabalhador de 59 anos morreu e outros dois ficaram feridos nesta sábado (24), quando um barco transportando esgoto bruto, do Departamento de Proteção Ambiental (DEP) de Nova York, nos Estados Unidos, explodiu no Rio Hudson.

De acordo com informações do New York Post, a policia local foi chamada por populares que avistaram uma pessoa no rio.

Quando chegou no local, junto com uma equipe do Corpo de Bombeiros de Nova York, a polícia tomou conhecimento da explosão que havia atingido o casco do barco e lançado o trabalhador na água.

O homem ficou preso entre a embarcação e o píer e morreu.

Dois outros funcionários do DEP que trabalhavam na embarcação também se feriram a foram levados às pressas para hospitais próximos.

O estado de saúde deles não foi divulgado.

Em um comunicado, o Departamento de Proteção Ambiental afirmou que o trabalhador falecido tinha 33 anos de serviço.

"Toda a família do DEP está de luto hoje. Nosso funcionário que perdeu a vida era um membro valioso e experiente do Departamento de Tratamento de Águas Residuais, e suas décadas de serviço refletem seu compromisso com a missão do DEP."

Investigações

De acordo com as autoridades, o barco, que estava atracado no momento da explosão, transportava esgoto bruto da cidade para uma estação de tratamento próxima.





Uma operação de soldagem perto do barco pode ser a responsável pela explosão, já que esgoto bruto é uma fonte significativa de gás metano e altamente inflamável.

As autoridades do Corpo de Bombeiros de Nova York disseram que a causa do acidente será investigada.

A Unidade Portuária, a Unidade de Serviços de Emergência e as Unidades de Aviação do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) também compareceram ao local, juntamente com autoridades do Departamento de Polícia e do Escritório de Gerenciamento de Emergências dos Estados Unidos. .