Reprodução/PCSC Ação dos policiais apreendeu também máscaras utilizadas nos assaltos





A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Repressão a Roubos do Departamento de Investigações Criminais do município de São José, região metropolitana de Florianópolis, prendeu, nesta sexta-feira (6), quatro homens suspeitos de terem invadido a residência de um casal de idosos, terem torturado e roubado as vítimas.

O crime ocorreu em abril e, desde então, as investigações avançaram para a chamada a operação “200 K”, deflagrada nesta madrugada.

De acordo com os policiais que participaram da ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão nos bairros Serraria e Morar Bem, em São José.

O objetivo foi desarticular uma organização criminosa especializada em roubos a residências de extrema violência. Além de armas, foram apreendidas máscaras que eles utilizavam para assustar as vítimas.

Ainda segundo as autoridades, as investigações começaram há cerca de 60 dias, quando quatro indivíduos fortemente armados invadiram uma residência, amarraram e torturaram, física e psicologicamente, um casal de idosos, por aproximadamente uma hora.

Eles queriam roubar R$ 200 mil, que acreditavam estar no local.

Quando perceberam que não havia essa quantia na residência, eles fugiram, levando cerca de R$ 20 mil, joias, celulares e o veículo da vítima – esse último recuperado no dia seguinte.





O nome da operação, “200 K”, surgiu durante a investigação, quando foi identificada uma conversa, na qual um dos autores mencionava a ação fracassada de roubar R$ 200 mil na residência dos idosos.

Participaram também da operação, as delegacias da DRP de São José (DPCAMI, 1ª DP e 3ª DP), DIC de São José (DECOD e DH) e COPC (Operações com Cães da Polícia Civil).

As investigações prosseguem.