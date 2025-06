Paulo Pinto Temporal em todo o país





A quinta-feira (5) será marcada por tempo instável em diversas áreas do Brasil, com previsão de temporais principalmente no Sul. Também há expectativa de pancadas de chuva no Sudeste, no Centro-Oeste e no litoral do Nordeste, enquanto regiões do interior seguem com tempo seco e baixa umidade.



Os maiores volumes de chuva são esperados para o sul do Paraná, centro e oeste de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, onde há alerta para temporais com acumulados elevados e trovoadas.

Rajadas de vento intensas, entre 51 e 70 km/h, também devem atingir essas áreas. Em outras partes da região Sul, a chuva virá em forma de pancadas ao longo do dia, com possibilidade de episódios localizados de forte intensidade. Apenas o sul do Rio Grande do Sul deve permanecer com tempo firme e sol predominante.

No Sudeste, o tempo continua estável em boa parte do território. O sol predomina no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, onde os termômetros devem subir e a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30% no Triângulo Mineiro e no norte mineiro.

Já em São Paulo, o dia será mais encoberto, com possibilidade de pancadas isoladas no fim da tarde, especialmente no sudoeste, sul e litoral (nesses pontos, a chuva pode vir com moderada a forte intensidade). Ventos de até 50 km/h são esperados no sul e leste paulista e no litoral fluminense.

O Centro-Oeste também segue com predomínio de tempo seco. Mato Grosso, Goiás e o centro-norte de Mato Grosso do Sul terão sol e baixos índices de umidade, que devem ficar abaixo dos 30% nos períodos mais quentes do dia.

No Nordeste, a chuva se concentra na faixa leste e norte da região. Há previsão de pancadas desde o litoral da Bahia até o do Rio Grande do Norte, com destaque para João Pessoa e Recife, onde há risco de temporais. A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) mantém as instabilidades na costa norte, com chuva entre os litorais do Maranhão, Piauí e Ceará.

A influência da ZCIT também segue ativa na Região Norte. Estados como Amazonas, Pará, Roraima e Amapá continuam sob risco de temporais, principalmente no noroeste amazonense, oeste de Roraima e leste do Amapá. As chuvas ocorrem em forma de pancadas ao longo do dia.