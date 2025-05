Reprodução Homens do Corpo de Bombeiros dominam o cão

Uma idosa de 77 anos foi atacada por um pitbull na manhã desta quinta-feira (29), no bairro Bandeirantes, em Leopoldina, na Zona da Mata de Minas Gerais. O caso repercutiu nas redes sociais porque a mulher, mesmo ferida, conseguiu segurar o cachorro e impedir que ele continuasse a atacá-la até a chegada do socorro.

O Portal iG procurou o Corpo de Bombeiros de Leopoldina para entender alguns detalhes da ocorrência. Segundo a corporação, a vítima caminhava pela calçada quando foi surpreendida pelo animal, que inicialmente mordeu seu cotovelo e, em seguida, tentou atacá-la no pescoço.

Moradores que presenciaram a cena acionaram os bombeiros que, quando chegaram no local da ocorrência, se depararam com a idosa segurando o cão sozinha, pelas patas dianteiras. Segundo a corporação, a mulher "impediu novos ataques".

A operação de contenção seguiu os protocolos de segurança. Os agentes usaram equipamentos de proteção individual (EPIs), cambão e corda para fazer o controle do cão de forma segura, tanto para a vítima quanto para os próprios bombeiros e o animal.

A Polícia Militar esteve no local e auxiliou na ocorrência, que foi conduzida pelo sargento Duque e pela sargento Grazielly. Após a contenção, o cão foi encaminhado para o Canil Municipal.

A vítima sofreu ferimentos leves no cotovelo. Por estar próxima de um posto de saúde da família (PSF), os bombeiros optaram por conduzi-la até a unidade para avaliação médica, sem necessidade de acionar ambulância.

Cão tem tutor, informa prefeitura

Em nota enviada ao Portal iG, a Prefeitura de Leopoldina informou que o animal tem tutor identificado. A família da vítima já registrou um boletim de ocorrência, e o caso é acompanhado pelas autoridades locais.

A administração municipal também destacou que o cachorro recebe acompanhamento veterinário no Canil Municipal e reforçou que acompanha de perto as manifestações da população sobre a presença de animais soltos nas ruas da cidade.

"A Prefeitura está estudando a ampliação do serviço de castração gratuita por meio do castramóvel, especialmente para famílias em situação de vulnerabilidade e protetores independentes. O objetivo é atuar no controle populacional e reduzir o número de animais em situação de rua" , afirma a nota.

Nota do Corpo de Bombeiros

A guarnição do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada, via Cobom, para atender uma ocorrência de captura de cão agressivo, com relato de vítima no local. A equipe se deslocou rapidamente para o endereço informado e, ao chegar, se deparou com uma senhora caída na calçada, que imobilizava com as próprias mãos as patas dianteiras do animal, impedindo novos ataques.

De imediato, os bombeiros, utilizando os equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários e os dispositivos adequados, realizaram a contenção mecânica do animal com o uso de cambão e corda, seguindo os procedimentos padronizados para garantir a segurança da vítima, da equipe e do próprio cão.

Após a contenção, foi constatado que a idosa apresentava ferimentos leves, com escoriações no cotovelo. Como havia um posto de saúde da família (PSF) nas proximidades, a vítima foi levada até a unidade para receber atendimento médico, não sendo necessário acionar outros meios de transporte.

Segundo relato da própria idosa aos bombeiros, ela caminhava pela calçada quando foi surpreendida pelo ataque do pitbull, que inicialmente mordeu seu cotovelo. Ao tentar se defender, o animal tentou atingir a região do pescoço. Nesse momento, em um ato reflexo, ela segurou as patas dianteiras do cachorro, derrubando-o no chão e permanecendo assim, imobilizando o animal, até a chegada da guarnição.

A Polícia Militar também esteve no local, prestando apoio à ocorrência, representada pelo sargento Duque (matrícula 145.126-9) e pela sargento Grazielly (matrícula 148.828-7). Após ser contido de forma segura, o animal foi encaminhado ao canil municipal, sob a responsabilidade do senhor Nilvado, conforme os protocolos estabelecidos para destinação de animais capturados.

A ocorrência foi encerrada sem maiores intercorrências, não sendo necessárias outras providências por parte do Corpo de Bombeiros Militar.

Nota da Prefeitura

A Prefeitura de Leopoldina informa que tem acompanhado de perto as manifestações da população a respeito da presença de cães soltos pelas ruas do município. Entendemos a preocupação dos cidadãos quanto à segurança, ao bem-estar animal e à saúde pública, e reforçamos que essa é uma pauta que merece atenção e responsabilidade.

Esclarecemos que o episódio recente envolvendo um cão que mordeu uma cidadã se trata de um animal que possui tutor. A família da vítima já registrou boletim de ocorrência e a Prefeitura está prestando todo o suporte necessário. O cão foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Canil Municipal, onde está sob a supervisão de uma médica veterinária, recebendo os cuidados adequados.

Ciente da importância do controle populacional de animais, a Administração Municipal está estudando a viabilidade de novas ações com o castramóvel em Leopoldina. O objetivo é ampliar o acesso à castração de forma gratuita, principalmente para famílias em situação de vulnerabilidade e protetores independentes, contribuindo assim para a redução de animais em situação de rua.





Reiteramos nosso compromisso com políticas públicas eficazes, que respeitem a vida animal e promovam o equilíbrio entre o bem-estar coletivo e a proteção dos direitos dos animais.