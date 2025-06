Onslow County Sheriff's Office Polícia "detém" jacaré gigante de 3 metros em rodovia dos EUA e o "acusa" de ser um dinossauro





Um jacaré de 3 metros de comprimento foi "detido" (e resgatado) por policiais enquanto tomava sol em uma estrada movimentada na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O animal foi apelidado de “Pepe, o Jacaré”, e chegou a ser “acusado” informalmente de “ ser um dinossauro ”. As informações são do NY Post.

“Testemunhas dizem que ele estava só relaxando e estalando os dentes, claramente ignorando a placa de ‘proibido perambular ou deitar na via pública’”, brincou o Departamento de Polícia do Condado de Onslow, em um comunicado bem-humorado divulgado na semana passada. “Pepe foi autuado por suspeita de ser um dinossauro sem os documentos adequados, vadiagem com intenção de tomar sol e obstrução do tráfego.”

Os policiais que atenderam à ocorrência no dia 25 de maio, junto com agentes da Comissão de Recursos da Vida Selvagem da Carolina do Norte, conseguiram remover Pepe em segurança, mas não antes de posarem para fotos montados sobre ele, como se fossem peões em um rodeio.

“Ele tinha 3 metros de comprimento e pesava cerca de 180 quilos. Era um verdadeiro monstro”, contou Trevor Dunnell, porta-voz do departamento, ao New York Post na quinta-feira. “Eles fizeram um trabalho fantástico para contê-lo.”

Para ilustrar o tamanho do animal, Dunnell comentou que, mesmo com três homens adultos montados nele, ainda sobrava jacaré à mostra.

“ A foto não faz justiça. Três metros... isso é a altura de uma cesta de basquete. É um bicho enorme.”

Apesar de impressionante, Pepe ainda está longe do recorde de maior jacaré já registrado: 4,34 metros.

Os agentes usaram uma toalha para cobrir os olhos do animal, já que o contato visual pode desencadear o temido giro da morte (e fita isolante para fechar sua boca).

“Eles tiveram que improvisar, foi tipo coisa do MacGyver mesmo”, disse Dunnell. “Ele pode não ter gostado da remoção, mas depois pareceu entender a situação: ‘Fazer o quê, né?’”

O porta-voz revelou que algumas pessoas criticaram a ação da polícia, afirmando que deveriam ter deixado o jacaré em paz. Mas ele rebateu:

“Deixar o animal ali era perigoso não só para os moradores, mas também para ele próprio. Crianças poderiam estar por perto. E se ele resolvesse cruzar a estrada? Poderia causar um acidente ou se machucar.”

Dunnell disse que espera conseguir imagens de câmeras corporais da operação e contou que os agentes envolvidos ficaram animados com a captura.

“Esses da foto adoraram montar no Pepe. Mas outros, nem tanto. Quando voltaram, disseram: ‘Eu não chego perto daquilo nem morto!’”

O jacaré estava bem longe de casa, e acredita-se que tenha percorrido vários quilômetros em busca de um lugar quente para tomar sol.

“Ninguém sabe de onde exatamente ele veio, mas deve ter andado bastante.”





No fim, os “encargos” contra Pepe foram retirados, e ele foi levado de volta à natureza, em uma rampa de barcos próxima ao Campo Geiger, uma base do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA.

“Entramos em contato com o Pepe e avisamos que as acusações foram retiradas”, brincou Dunnell. “Agora ele voltou à vida normal, curtindo a praia, caçando e procurando uma namorada.”