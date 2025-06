Reprodução/redes sociais Francisco Filippo, morto em assalto a residência em SP









A Polícia Civil de São Paulo localizou e prendeu, na noite desta sexta-feira (6), o homem que teria sido o autor do disparo que matou o engenheiro Francisco Filippo, durante um assalto na residência da vítima, na última quarta-feira (4), no Jardim Paulista, bairro nobre da capital paulista.

Ele estava foragido e foi localizado por equipes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap) na Zona Leste da capital.

Mais cedo, a polícia já havia localizado e detido outros dois homens suspeitos, que ainda não se sabe se participaram do roubo à residência do engenheiro.

Um terceiro, que também estava em uma residência na Zona Leste, foi baleado durante a abordagem policial e acabou morrendo.

Os policias já haviam estado na casa deste quarto suspeito e encontrado roupas que foram usadas durante o assalto, segundo imagens de câmeras de segurança que captaram a fuga dos assaltantes.

Este homem é apontado pela polícia como o autor do disparo que matou o engenheiro.

Imagens de câmeras de segurança foram fundamentais para identificar os envolvidos que foram filmados caminhando por ruas próximas ao local do crime logo após a ação.

Além das imagens, impressões digitais coletadas no local do crime e o celular de um dos criminosos, encontrado dentro da casa da vítima, também ajudaram nas investigações.

Segundo os investigadores, os criminosos conseguiram entrar na casa da vítima com uma cópia do controle do portão da garagem. A polícia acredita que o engenheiro não reagiu, mas pode ter tentado fugir, o que teria motivado o disparo.

A polícia trabalha com a hipótese de que a quadrilha atua em uma organização criminosa que vem cometendo assaltos a imóveis em regiões nobres da capital paulista.

Informações que possam ajudar na identificação dos demais suspeitos podem ser repassadas, de forma anônima, ao Disque Denúncia pelo telefone 181.

O crime é investigado como latrocínio — roubo seguido de morte.