Agência Brasil Previsão é de pancadas de chuva em várias regiões





O fim de semana terá tempo instável, com previsão de pancadas de chuva em várias regiões do Brasil, antecedendo uma nova onda de frio, que começará a avançar pelo país a partir da segunda-feira (9).

De acordo com previsão do Climatempo, entre sábado (7) e segunda, uma combinação de fatores meteorológicos reforça as condições para pancadas de chuva no Centro-Sul.

A atuação de uma baixa pressão sobre o Paraguai, somada ao forte fluxo de umidade vindo da faixa Norte do país, e a formação de uma nova baixa pressão no litoral entre o Sudeste e o Sul no domingo, mantêm o cenário favorável para instabilidades.

Segundo os modelos meteorológicos, os acumulados de chuva devem ficar entre 60 e 80 mm em áreas do Mato Grosso, Paraná e Sul de São Paulo.

Outras áreas do Sudeste e do Centro-Oeste também podem registrar pancadas de chuva, com volumes menores, mas que localmente podem alcançar até 30 mm.

Frio retorna com força

Passado o fim de semana, uma nova massa de ar polar começa a avançar com mais intensidade sobre o Brasil, derrubando as temperaturas em boa parte do país, ainda de acordo com o Climatempo.

Apesar de não ser tão forte quanto o episódio registrado no final de maio, este novo sistema será tão abrangente quanto o primeiro e deve provocar uma sensação generalizada de frio no Centro-Sul.

O Climatempo prevê resfriamento mais acentuado em áreas que englobam Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Nessas regiões, as temperaturas mínimas devem ficar até 5 °C abaixo da média histórica de junho, que já é naturalmente baixa.





Outras áreas do Centro-Sul, também sentirão os efeitos da massa polar, com mínimas entre 3 °C e 5 °C abaixo da média.

Essa queda será mais perceptível nas madrugadas e nas primeiras horas da manhã entre os dias 8 e 14 de junho.

Este é o segundo episódio de frio mais forte observado no Brasil no ano. A primeira incursão de ar polar, ocorrida no final de maio, provocou mínimas abaixo dos 5 °C em diversas cidades e registro de mortes no Rio Grande do Sul por conta do frio extremo.

Agora, ainda conforme os mapas do Climatempo, embora com menor intensidade, o alcance geográfico da massa de ar frio é tão grande quanto o primeiro, reforçando o sentimento de que o inverno se antecipou em boa parte do país.