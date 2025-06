Imagem: Miguel Claro Saiba como ver a "lua de morango" no céu de junho





Depois de eventos como alinhamento de planetas, eclipse lunar e chuva de meteoros, o ano de 2025 segue proporcionando verdadeiros espetáculos no céu. Entre os dias 10 e 11 de junho, vai acontecer a chamada "Lua de Morango", nome dado à Lua cheia deste mês.

O fenômeno terá uma peculiaridade: no Hemisfério Norte, será a Lua cheia mais baixa no horizonte em décadas, enquanto no Hemisfério Sul ela aparecerá mais alta no céu.

Apesar de parecer sempre igual, a posição da Lua cheia no céu varia de acordo com cada ciclo. Ela pode surgir mais ao norte ou ao sul e mais próxima ou distante do horizonte. Isso ocorre por conta da inclinação de 5,15° da órbita lunar em relação à órbita da Terra, somada à inclinação de 23,5° do próprio planeta. Essa combinação permite que a Lua se desloque até 28,65° no céu, de norte a sul.

Nasa/ cortesia de Fernando Echeverria Lua





Além disso, a órbita da Lua sofre um movimento lento e contínuo chamado precessão nodal, que faz com que os pontos onde sua órbita cruza o plano da órbita terrestre (a eclíptica) se desloquem. Esse ciclo completo leva aproximadamente 18,6 anos. Os momentos de maior ou menor inclinação são conhecidos como paradas lunares maiores e menores.

Atualmente, estamos em uma fase de parada lunar maior. Isso significa que a Lua atinge posições mais extremas no céu, o que explica por que a Lua cheia de junho será a mais baixa em quase 19 anos no Hemisfério Norte.

A Lua de Morango poderá ser observada na noite de terça-feira, dia 10 de junho, e estará em seu auge por volta das 3h45 (horário da Costa Leste dos Estados Unidos) e às 4h45 no horário de Brasília. Vale destacar que, apesar do nome, ela não terá coloração rosada ou avermelhada semelhante à fruta.





Por que tem esse nome?

O nome "lua de morango" foi dado pelos povos nativos da América do Norte para a lua cheia do mês de junho, que marcava o começo da curta temporada de colheita de morangos na região nordeste dos Estados Unidos.