Reprodução Ao longo dos anos, jornal ODIA escreveu a história nas suas páginas

Há exatos 74 anos, o Jornal O DIA dava início a uma trajetória repleta de inovação. Ao longo dos anos, o diário, que nasceu carioca, foi se reinventando e diversificando formatos e conteúdos, respaldado na credibilidade.

Em 5 de junho de 1951, o então deputado e jornalista Chagas Freitas fundou o periódico, na capital fluminense.

Mais tarde, entre os anos de 1970 e 1980, Freitas seria governador dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro.

No início, para rodar O DIA, utilizava o equipamento gráfico do vespertino A Notícia, de propriedade do ex-governador paulista Ademar de Barros, seu sócio e aliado político na época.

Logo nos primeiros anos, O DIA se destacou como um veículo de forte apelo popular, com foco em notícias policiais, atendendo ao interesse de uma parcela significativa da população.

Reprodução Capa de O DIA marca eleição do governador Brizola, em 1982

Em 1964, quando os militares assumiram o poder, o jornal publicou reportagens que descreviam o clima político da época, marcado por uma forte divisão que refletia o cenário da Guerra Fria, em que Estados Unidos e a então URSS disputavam, por exemplo, a corrida espacial.

A atuação do jornal consolidou-se ainda mais nas décadas seguintes, informando e ouvindo as demandas da população e destacando os principais acontecimentos da história.









Confira alguns dos momentos históricos eternizados nas páginas do jornal.





Mudança de direção e de atuação

Com o passar dos anos, O DIA ampliou sua atuação digital e tornou-se referência em coberturas de temas sociais, esportivos e culturais.

Em abril de 2010, a Editora vendeu parte do seu capital para a EJESA, Empresa Jornalística Econômico S.A, editora do jornal Brasil Econômico.

Nova identidade visual

E o grupo continua se atualizando.

Thiago Feitosa, presidente do conglomerado, destaca a nova identidade visual do jornal, concebida para celebrar os 74 anos.

Segundo ele, a marca foi inspirada na essência do primeiro logotipo, criado em 1951.

“Buscamos resgatar esse legado visual e conectá-lo à linguagem digital atual. É uma evolução que fortalece nosso diálogo com o público jovem, cada vez mais presente em múltiplas plataformas”.

Reprodução Comparação das identidades visuais do jornal

Ainda segundo ele, com a nova identidade, o grupo mostra-se ainda mais presente no cotidiano da capital fluminense.

"O compromisso com a modernidade e com a energia única do Rio de Janeiro. A marca acompanha a cidade — vibrante, plural e em constante movimento”.

Ao analisar os 74 anos de atuação do jornal, Thiago Feitosa pondera que, durante este tempo, a sociedade mudou, e o jornal acompanhou essa evolução.

“Mas nossa missão permanece: ser espelho e farol da população fluminense. O DIA segue comprometido em informar, provocar reflexões e dar voz ao que precisa ser dito. Desde o primeiro grito dos jornaleiros nas ruas, nosso papel vai além do impresso. Estamos — e seguiremos — ao lado da população do Rio, adaptando a linguagem e os canais, mas sem abrir mão da nossa essência.”

O diretor de criação, Pablo Soares, também reforça a proposta de manter o clássico na nova identidade visual, mas trazer algo novo.

Novo logo do jornal O DIA Reprodução

“A história de O DIA carrega um peso imenso, e precisávamos respeitar isso, mas também atrelar à marca um elemento de inovação, nascido da vontade constante de crescer e se reinventar”.

Soares explicou que a ideia foi humanizar mais a marca, utilizando linhas orgânicas , conseguindo “aproximá-la do público, sem negligenciar toda a austeridade e o respeito que o jornal carrega”.

Conexão com a alma do Rio de Janeiro

Para Marcos Rezende, vice-presidente de O DIA, ao longo de sua trajetória. o jornal também se destacou pelo espírito coletivo e o olhar voltado para o futuro.

Reprodução Fevereiro de 2023;O DIA se despede da jornalista Glória Maria

“Somos o jornal do trabalhador, da família, do comércio, da rua e da cultura. Acima de tudo, somos um veículo que escuta, conversa e propõe. E é com esse espírito coletivo que nos reinventamos todos os dias”.

Ele também destaca o olhar estratégico voltado ao setor comercial, e ressalta que o jornal fala a linguagem de quem lê.

“Celebrar 74 anos é, para mim, reconhecer que seguimos em movimento. Com humildade, coragem e o talento de todos os nossos times, seguimos olhando para frente, com a mesma alma popular que sempre nos guiou”.

Nuno Vasconcellos, representante dos acionistas e publisher do Grupo O DIA, celebra a data, destacando a importância da publicação no cotidiano da população.

“O DIA é muito mais que um jornal: é parte da história viva do Rio e do país. Em 74 anos, construímos credibilidade, relevância e uma conexão real com as pessoas — e seguimos evoluindo para os próximos capítulos”.

Reconhecimento

Carregando no seu DNA a realidade do Rio de Janeiro, com uma comunicação de qualidade, comprometimento e trabalho em equipe, O DIA conquistou prêmios importantes do jornalismo ao longo de 74 anos.

Reprodução Equipe de ODIA condecorada com o Prêmio Petrobras de Jornalismo

Entre eles, o Prêmio Esso Regional Sudeste , em 1996, 1997, 2003, 2005 e 2006; o Prêmio Esso de Criação Gráfica na categoria jornal, em 1998 e 1999; o Esso de Reportagem, em 2002; o Esso de Fotografia, em 2004 e 2010, e o Prêmio Esso Especial de Primeira Página, em 2008 e 2009.

Em 2012, O DIA venceu o Prêmio "Excelência Jornalística", na categoria Cobertura Noticiosa, da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) , pela série de reportagens sobre a pacificação da Rocinha (2011). E em 2013, conquistou o Prêmio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo.

Em 2014, foi a vez do Prêmio Embratel/Claro, categoria Reportagem, concedido à equipe de O Dia pela série "50 anos do golpe militar".

Além do Prêmio Petrobras de Jornalismo, também em 2014, nas categorias Cultural e Esportiva.

Dois prêmios Vladimir Herzog também figuram na galeria do jornal: o Prêmio Vladimir Herzog de Jornal, em 2002, e a Menção Honrosa do Prêmio Vladimir Herzog de Jornal, em 2012.

Mais recentemente, no último dia 29 de maio, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou o título de Benemérito do Estado do Rio ao jornal O DIA, honraria concedida para pessoas, empresas ou instituições que prestaram serviços relevantes ao estado.