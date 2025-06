Reprodução Niède Guidon, referência na arqueologia brasileira, morre aos 92 anos

Referência na arqueologia brasileira , a arqueóloga Niède Guidon morreu na madrugada desta quarta-feira (4), aos 92 anos. A causa da morte dela não foi divulgada.

Considerada uma das mais importantes pesquisadoras da história do Brasil, Niède foi a fundadora do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, região à qual dedicou toda sua pesquisa.

O trabalho de Niéde desafiou teorias consolidadas sobre o povoamento das Américas, o que a tornou reconhecida internacionalmente. As escavações lideradas por ela na Serra da Capivara, em 1970, revelaram vestígios que apontam ocupação humana na região há mais de 40 mil anos.

As descobertas desafiaram a então teoria dominante do Estreito de Bering, que sugere que os primeiros humanos chegaram ao continente há cerca de 13 mil anos.

História e legado

Nascida em 12 de março de 1933, em Jaú (SP), filha de mãe brasileira e pai francês, Niède Guidon formou-se em história natural pela Universidade de São Paulo (USP), em 1959. Se tornou especialista e doutora pela Universidade Paris-Sorbonne.

Ao longo de sua carreira, Niède encontrou mais de 700 sítios pré-históricos, com 426 paredes de pinturas antigas e vestígios de habitações humanas no Parque Nacional Serra de Capivara. Ela deixa mais de 35 mil imagens, mais de 100 artigos e vários alunos de pós-graduação.

Além de revolucionar a arqueologia, Guidon foi uma grande defensora da preservação do patrimônio histórico e ambiental do Piauí. Seu legado transformou não só a ciência, mas também o desenvolvimento social e cultural da região.

"Legado imensurável para a ciência", diz nota do Parque

Em nota, o Parque Nacional Serra da Capivara lamentou a morte da fundadora e ressaltou o legado deixado por ela.

"Sua trajetória deixa um legado imensurável para a ciência, a cultura e a memória do nosso país. Seu nome está eternamente gravado na história", diz o informe.

O perfil do Parque no Instagram também publicou um vídeo sobre a trajetória da arqueóloga.





Veja a nota do Parque na íntegra:

Com profundo pesar, comunicamos o falecimento da arqueóloga Niede Guidon, ocorrido hoje, 4 de junho de 2025, aos 92 anos.

Niède foi uma das maiores defensoras do patrimônio histórico brasileiro. Dedicou sua vida à pesquisa e à preservação do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí — onde revelou ao mundo pinturas rupestres que mudaram o que se sabia sobre o povoamento das Américas.

Com coragem, paixão e compromisso com a ciência, fundou a Fundação Museu do Homem Americano (FUMDHAM) e lutou por décadas para proteger e divulgar a riqueza arqueológica do Brasil.

Sua trajetória deixa um legado imensurável para a ciência, a cultura e a memória do nosso país. Seu nome está eternamente gravado na história.

Nossos sentimentos aos familiares, amigos, colegas e a todos que foram tocados por sua obra.