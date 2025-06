Reprodução SBT Corpo é encontrado no Autódromo de Interlagos





O corpo de um homem foi localizado nas imediações do Autódromo de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo, na manhã desta terça-feira (03).

A Polícia Civil acionou Fernanda Dândalo, esposa do empresário Adalberto Júnior, desaparecido desde a última sexta-feira (30) após comparecer a um evento no local, para fazer o reconhecimento do corpo. As informações são do SBT.

O cadáver estava em um terreno de terra que faz ligação entre o autódromo e o Kartódromo de Interlagos. Próximo dali, os policiais já haviam encontrado o carro do empresário.

Adalberto participou de um encontro de motociclistas no autódromo na sexta-feira e, desde então, não foi mais visto. Segundo Fernanda, o marido enviou uma mensagem por volta das 19h40 avisando que pretendia chegar em casa por volta das 20h30.

Um amigo que estava com ele no evento relatou ter se despedido pouco depois desse horário. Adalberto teria informado que daria a volta no autódromo para buscar seu veículo, que estava estacionado no kartódromo. A partir daí, não houve mais contato.

Na tentativa de localizá-lo, Fernanda rastreou o celular do marido, que indicava como última localização justamente a região do autódromo de Interlagos.





O caso foi inicialmente registrado como desaparecimento no 48º Distrito Policial, na Cidade Dutra, e agora é apurado pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

O iG procurou o DHPP para mais informações, mas não fomos respondidos até o momento.