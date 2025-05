Reprodução/Instagram Carlos Eduardo de Souza Ribeiro confessou ter matado Amanda Caroline de Almeida





O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) encontrou na manhã desta quinta-feira (29) o corpo de Amanda Almeida, morta pelo ex-marido Carlos Ribeiro. na barragem Edgard de Souza, nas margens do Rio Tietê que ficam próximas a Santana do Parnaíba, na Grande SP. O cadáver estava envolto em um lençol.

As informações foram confirmadas pela corporação ao Portal iG. Uma pessoa, que passava pelo local, avistou o corpo e ligou para o 193. O corpo foi reconhecido pelo irmão da vítima. A PMESP está no local para preservar o corpo e realizar a perícia.

Amanda Caroline de Almeida desapareceu em 19 de maio, quando voltava de uma festa para casa, em Osasco, no estado de São Paulo. A mulher de 31 anos trabalhava como promotora de eventos

Suspeito preso

Carlos Eduardo de Souza Ribeiro, de 35 anos, foi preso na noite de quarta-feira (21) após confessar o assassinato. Fernando Ribeiro, seu irmão, foi detido na quinta-feira (22).

Amanda e Carlos tiveram três filhos juntos e estavam separados havia cerca de dois meses. Na noite do crime, as crianças não estavam na residência da mãe.

Imagens de segurança obtidas pela polícia mostraram Carlos e um segundo homem — seu irmão — entrando na casa de Amanda, na noite do desaparecimento, e saindo com um volume enrolado em manta, carregado no porta-malas do veículo. Após ser confrontado com o material, Carlos confessou o crime.

Segundo depoimento, ele matou Amanda por asfixia após uma discussão. Depois, com a ajuda do irmão, levou o corpo até o Rio Tietê e o abandonou. A Polícia Civil classificou o caso como feminicídio e ocultação de cadáver.





Bombeiros haviam suspendido as buscas

Após seis dias de buscas no Rio Tietê, o Corpo de Bombeiros de SP havia encerrado a procura pelo corpo nesta terça (27). Uma avaliação técnica havia concluído que não restava indícios para a continuidade da busca.

No último domingo (25), os bombeiros chegaram a realizar buscas na Barragem Edgard de Souza, local onde o corpo foi encontrado nesta quinta. Eles acreditavam que o corpo pudesse ter sido levado para o local, mas não encontraram vestígios no dia em questão.