Vox Patris: a saga do sino que atravessou oceanos para ser a voz da fé em Trindade





O maior sino do mundo está a caminho de Trindade, em Goiás , para se tornar parte da história do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Nomeado de Vox Patris, expressão em latim que significa “A Voz do Pai”, o sino foi produzido em Cracóvia, na Polônia, e marca os 185 anos da devoção ao Divino Pai Eterno.

Pesando impressionantes 55 toneladas, com 4 metros de altura e 4,5 metros de diâmetro, o Vox Patris não é apenas um feito de engenharia, mas também de arte sacra.

Feito de uma liga especial de bronze (composta por 78% de cobre e 22% de estanho), ele carrega em sua estrutura imagens que contam a história da Romaria do Divino Pai Eterno, produzidas pelo artista plástico brasileiro Silvio Morais.

O caminho até Trindade

A jornada do sino começou na Europa, onde foi fundido pela tradicional empresa Rduch Bells & Clocks, referência mundial na fabricação de sinos.

Após ser concluído, o Vox Patris atravessou o oceano até o Porto de Santos, onde iniciou a etapa mais desafiadora de sua trajetória: a viagem terrestre até o interior de Goiás.

Divulgação TV Pai Eterno Sino no mmento da retirada no Porto de Santos





O transporte exigiu uma carreta especial, escolta permanente e equipamentos robustos, como guindastes de alta capacidade, além de uma logística cuidadosamente planejada para garantir a segurança e a integridade da peça durante o trajeto.

“Foi um desafio gigantesco, mas que vale cada esforço. Este sino simboliza o chamado de Deus ao seu povo, um convite sonoro à oração e à participação na vida da Igreja” , destacou a assessoria de imprensa do Santuário ao iG.

Significado espiritual e impacto cultural

Divulgação TV Pai Eterno Padre Marco Aurélio Martins, reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno

Para além das dimensões físicas, o Vox Patris tem um significado profundamente simbólico. “O sino representa a convocação à oração, à celebração e à presença de Deus. Ele anuncia eventos importantes, como missas, marca o tempo e reforça a espiritualidade dos fiéis. É, de fato, a voz do Pai chamando seu povo” , informou a direção do Santuário ao Portal iG.

A expectativa é que a chegada do sino não apenas fortaleça a fé dos devotos, mas também traga impactos positivos para o turismo religioso e a economia local.

Trindade, que já recebe mais de 3 milhões de peregrinos durante a Romaria do Divino Pai Eterno, a maior festa religiosa do Centro-Oeste, deve consolidar-se ainda mais como um dos principais destinos de turismo de fé no Brasil e no mundo.

Primeiros sons

O sino será oficialmente recebido no dia 1 de junho, durante uma missa no Santuário Basílica. Sua bênção solene acontecerá no dia 26 de junho, quando será realizado o primeiro badalo.





“Será a primeira vez que ouviremos a ‘voz do Pai’ ecoando por Trindade. Esse som vai atravessar não só a cidade, mas também o coração de cada devoto”, destacou a assessoria do Santuário

Durante os 10 dias da Romaria, que acontece no final de junho e início de julho, o Vox Patris tocará duas vezes ao dia. Após esse período, seu som será reservado para celebrações especiais.