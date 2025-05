Reprodução Dia chuvoso





Três das cinco regiões do Brasil devem enfrentar chuvas fortes nesta segunda-feira (26), segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A região Nordeste será a mais atingida e está em estado de alerta devido ao risco de transtornos causados pelas precipitações.

As áreas com maior potencial de impacto são a Região Metropolitana de Recife, o Agreste e a Mata de Pernambuco, além do Agreste e da Mata da Paraíba e o Leste de Alagoas.

A previsão é de volumes entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm ao longo do dia, com ventos de 60 a 100 km/h. Com isso, há risco de alagamentos, quedas de galhos, cortes de energia elétrica e descargas elétricas.

As regiões Norte e Sul também receberam alertas do Inmet, mas com nível de perigo potencial classificado como amarelo. Nesses locais, são esperadas chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhadas de ventos de até 60 km/h. Apesar disso, o risco de danos mais severos é considerado baixo.

Já as regiões Sudeste e Centro-Oeste não têm alertas emitidos. A previsão para essas áreas é de tempo estável, com temperaturas amenas e sem registro de chuvas significativas.