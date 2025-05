Paulo Pinto Temporal em todo o país





A instabilidade segue marcando presença em várias regiões do país nesta quinta-feira (22), com previsão de pancadas de chuva e temporais em estados do Sul, Sudeste, Nordeste e Norte, de acordo com o 'Climatempo'.

O avanço de uma massa de ar polar mantém o tempo firme apenas em parte do Sul, enquanto uma frente fria e a atuação da Zona de Convergência Intertropical continuam influenciando o restante do Brasil.

No Sul, o Rio Grande do Sul terá um dia de sol e temperaturas baixas, com possibilidade de geada especialmente no sudeste do estado. Em Santa Catarina, a tarde deve ser marcada por chuvas fracas e isoladas, atingindo cidades como Florianópolis, Caçador e Joinville.

Já no Paraná, a chuva se intensifica. Há risco de temporais no sul do estado, enquanto a faixa central terá pancadas mais fortes e intermitentes. O norte paranaense, por outro lado, continua sob influência do tempo firme e com predomínio de sol.

A chegada de uma frente fria muda o cenário no Sudeste. O litoral paulista deve registrar chuva fraca e persistente ao longo do dia, com previsão de até 15 milímetros de acumulado.

No interior, o tempo segue seco e quente. Já em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, o bloqueio atmosférico mantém o sol forte e as temperaturas elevadas. A umidade relativa do ar preocupa principalmente nas regiões oeste de São Paulo e Minas, onde pode ficar abaixo dos 30% nos períodos mais quentes.

O tempo seco também avança sobre o interior do Nordeste, mas as áreas litorâneas continuam sob influência da umidade. Entre Aracaju e Natal, são esperadas pancadas de chuva com intensidade moderada a forte.

No trecho entre o litoral do Piauí e o norte baiano, a instabilidade segue presente, com episódios de chuva ao longo do dia. No interior, predomina o tempo seco e a baixa umidade, com destaque para o oeste da Bahia e sul do Piauí.

No Norte, a Zona de Convergência Intertropical mantém o tempo instável. A previsão é de pancadas de chuva no Amapá, especialmente no leste do estado, onde os ventos oceânicos intensificam a umidade.

Também devem ocorrer chuvas no norte do Amazonas, no Pará e em todo o estado de Roraima, principalmente à tarde. Por outro lado, as capitais Rio Branco e Porto Velho devem seguir com tempo firme e céu claro.