Uma ação feita em conjunto entre as inteligências do BOPE (Batalhão de Operações Especiais) da PM do Rio Grande do Sul com o BOPE da PM do Distrito Federal prendeu um dos criminosos mais procurados da região Sul na tarde desta quarta-feira (21).

Luciano da Silveira, conhecido como " Puro Osso " foi capturado enquanto almoçava em um restaurante no bairro Meia Praia, no município de Itapema, litoral de Santa Catarina. O homem estava foragido da Justiça, com um mandado de prisão em aberto e uma condenação de 72 anos em regime fechado.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o BOPE-RS identificou que o criminoso, especialista no uso de explosivos e ex-integrante de uma quadrilha, estava foragido. A corporação solicitou apoio ao BOPE-DF para localizar o criminoso.

"A colaboração entre as agências de inteligência das duas corporações resultou na identificação de que “Puro Osso” estaria escondido em Itapema, Santa Catarina", afirmou a PMDF.

Captura

Segundo informações apuradas pelo Jornal Razão , dois policiais militares à paisana reconheceram o criminoso dentro de um restaurante e realizaram a abordagem. Ao perceber que seria preso, Luciano tentou reagir.

O criminoso teria sacado uma arma de fogo e investido contra os policiais, causando uma luta corporal dentro do estabelecimento. Apesar da resistência, os policiais conseguiram imobilizar o suspeito e efetuaram a prisão. Ninguém ficou ferido durante a ação.

Quem é Luciano da Silveira?

Segundo a PMDF, o homem preso nesta quarta é um indivíduo altamente perigoso, envolvido em quadrilhas especializadas em roubos a instituições financeiras no Rio Grande do Sul.

O criminoso era classificado como de alta periculosidade e possuía passagens por tráfico de entorpecentes, ameaça, extorsão, organização criminosa, lavagem de dinheiro, roubos, crimes contra a Administração Pública e porte de explosivos.





Ele é apontado como um dos cérebros do famoso assalto a uma fábrica de joias ocorrido em dezembro de 2012, no município de Cotiporã, no interior do Rio Grande do Sul. Na ocasião, o grupo criminoso usou explosivos, fez moradores reféns e causou um rastro de destruição.

O Portal iG solicitou mais informações à Polícia Militar de Santa Catarina e à Polícia Civil. A matéria será atualizada assim que tivermos um retorno.