Reprodução/TV Globo Teias gigantes de aranhas viram atração em avenida de BH

Uma teia de aranha enorme e cheia de criaturas de diferentes tamanhos chamou a atenção das pessoas na Avenida Olinto Meireles, em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (15).



Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver as teias de aranha em volta dos fios de condução de energia.

Em nota enviada ao Portal iG, a prefeitura de Belo Horizonte afirmou que enviará uma equipe de Zoonoses ao local para verificar a situação (veja completo mais abaixo).

Nota da prefeitura de Belo Horizonte

A Prefeitura de Belo Horizonte enviará uma equipe de Zoonoses ao local para verificar a situação.

Em caso de acidente com animais peçonhentos, como aranhas, a orientação é procurar assistência médica no João XXIII (Av. Prof. Alfredo Balena, 400).

Sendo possível a captura e/ou recolhimento do exemplar (vivo ou morto) pelo munícipe, é importante colocá-lo em um recipiente com tampa e acionar as equipes de Zoonoses para o recolhimento.

É importante ressaltar que os Agentes de Combate a Endemias realizam vistorias rotineiras para avaliação de locais com aparecimento de animais peçonhentos. Essas vistorias ocorrem também mediante demanda da população.

Os pedidos de vistorias podem ser feitos no Portal de Serviços ou por meio do PBH APP.