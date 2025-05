FreePik Chuva forte





A semana começa com tempo instável e previsão de chuva frequente nos três estados do Sul do Brasil, de acordo com a MetSul Meteorologia. A mudança no clima é resultado da chegada de uma frente fria vinda da Argentina e do Uruguai, que já provocou acumulados significativos de chuva no Rio Grande do Sul no domingo (18).

Nesta segunda-feira (19), a chuva continua mais concentrada no território gaúcho, especialmente durante a tarde e a noite. Em Santa Catarina e no Paraná, pode haver pancadas isoladas no início do dia. Na terça (20), a tendência é de que a instabilidade avance para outras regiões do Sul.

No Rio Grande do Sul, a chuva atinge boa parte do estado no início da manhã, mas o tempo deve melhorar no Oeste e no Sul ao longo do dia. Já a Metade Norte segue com previsão de chuva, assim como parte do território catarinense e paranaense.

A quarta-feira (21) será marcada por mais instabilidade em Santa Catarina e no Paraná, com precipitação em várias localidades. No Rio Grande do Sul, apenas a região Norte deve ter alguma chuva, enquanto as demais áreas devem permanecer com tempo firme.

Essa tendência continua na quinta-feira (22), com o centro da instabilidade ainda sobre SC e PR, e o RS com previsão de tempo seco na maior parte do estado, exceto no extremo Norte.

Na sexta-feira (23), a previsão indica diminuição da instabilidade. A maioria das cidades do Sul deve ter tempo firme, mas ainda pode chover fraco de forma isolada, especialmente em Santa Catarina e no Paraná.

No sábado (24), a aproximação de uma frente quente vinda do Norte da Argentina e do Paraguai pode provocar uma nova rodada de chuva no Rio Grande do Sul, atingindo principalmente as regiões Oeste, Centro, Sul e Leste. Também há possibilidade de instabilidade em áreas do Leste catarinense e paranaense.