Reprodução Homem é executado com mais de 100 tiros na Bahia





Um homem foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (20) no bairro de Arraial do Retiro, em Salvador(BA). De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima teria sido alvo de uma execução com mais de 100 tiros.

As circunstâncias do crime ainda estão sob investigação, mas a suspeita inicial é de que a execução esteja relacionada a uma disputa entre facções criminosas.

A vítima seria ligada ao Comando Vermelho (CV), enquanto os autores do ataque seriam integrantes do Bonde do Maluco (BDM), grupo rival que atua na capital baiana.

Equipes da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar foram acionadas para isolar a área logo após o crime. O local passou por perícia realizada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), com acompanhamento de agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que devem assumir a investigação.