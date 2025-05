Reprodução/Instagram Carga de porcos ficou na grama às margens da rodovia

Um caminhão que carregava 140 porcos tombou no desvio da BR-356, em Muriaé (MG), na parte conhecida como "Ponte da Embaúba", na madrugada desta terça-feira (20). Vídeos gravados no local do acidente mostram os animais mortos e espalhados pelas imediações (veja mais abaixo).

De acordo com informações fornecidas pelo repórter Marcus Lacerda Furtado ao Portal iG, o acidente ocorreu após o veículo perder os freios enquanto descia a Serra dos Pedrosas.

Segundo o motorista, os freios aqueceram e deixaram de funcionar, e o freio-motor não conseguiu conter sozinho o peso do caminhão durante a descida. Com isso, o veículo tombou ao tentar passar pelo desvio da ponte. A carga foi lançada na vegetação às margens da rodovia.

Nas imagens, é possível ver que muitos porcos não sobreviveram à queda, enquanto outros ficaram soltos nas imediações do acidente. O motorista sofreu apenas escoriações leves e não precisou ser hospitalizado.

O caminhão havia saído de Jequeri e tinha como destino a cidade de Muriaé, onde os animais seriam abatidos.

Ao Portal iG, a Polícia Militar informou que a documentação fiscal da carga estava dentro da cabine, que ficou de difícil acesso após o acidente.

"A perícia técnica foi acionada para análise do local e as providências de remoção do veículo e da carga foram programadas para o início da manhã seguinte", disse a PM.

Veja o vídeo:









A PM adicionou que as autoridades competentes estiveram no local e tomaram todas as medidas necessárias para garantir a segurança e o fluxo do tráfego.