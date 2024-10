Como justificar o voto após as Eleições: veja passo a passo e prazos

Existem várias formas de realizar a justificativa:

Aplicativo e-Título: Disponível para smartphones, permite justificar o voto de forma online. Sistema Justifica: Acesse o site do TSE, preencha o formulário e anexe os documentos que comprovem sua ausência. Autoatendimento Eleitoral: No portal do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), você encontra a opção para justificar online. Cartório Eleitoral: Entregue o Requerimento de Justificativa Eleitoral (pós-eleição) diretamente no cartório, junto com a documentação necessária.