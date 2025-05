Reprodução Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, foi preso nesta sexta-feira (16) em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia

A Polícia Federal prendeu Marcos Roberto de Almeida nesta sexta-feira (16), em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Conhecido como Tuta, ele é apontado como o novo líder da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC.

Em nota, a PF informou que a ação teve o apoio de agentes da Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), da Bolívia.

Segundo a PF, Tuta foi preso por uso de documento falso na cidade boliviana.

"O homem foi identificado como um dos principais articuladores de um esquema internacional de lavagem de dinheiro vinculado a uma organização criminosa", diz a nota da PF.

De acordo com o órgão, Tuta foi condenado por associação criminosa e lavagem de dinheiro, com pena superior a 12 anos de cadeia. Além disso, ele é um dos nomes na Lista de Difusão Vermelha da Interpol.

Segundo a PF, Tuta segue sob custódia das autoridades bolivianas, "aguardando os procedimentos legais que poderão resultar em sua expulsão ou extradição ao Brasil".

Quem é Tuta

Segundo o Ministério Público de São Paulo e a Polícia Federal, Tuta é considerado uma figura estratégica dentro do PCC. Ele teria assumido o papel de líder da facção após a prisão de Marcola, em 2019.

Desde então, ele teria atuado em decisões financeiras do grupo criminoso, planejado atentados e até mesmo um frustrado plano de resgate do chefe anterior. Ele estava foragido desde 2020.

Conhecido também como “Angola”, “Africano” e “Gringo”, Tuta tem um histórico extenso de crimes. Ele foi preso pela primeira vez em 2006 e condenado a mais de 23 anos por latrocínio, roubo, falsificação e corrupção ativa. Na ocasião, ele tentou subornar policiais da Rota com R$ 50 mil.

Solto em 2014 por progressão de pena, voltou ao radar das autoridades por montar um esquema de lavagem de dinheiro com “laranjas” que negociavam imóveis e empresas em seu nome. Em 2023, duas pessoas ligadas ao esquema foram presas.

A prisão realizada nesta sexta foi viabilizada com a inclusão do nome de Tuta na Lista Vermelha da Interpol, que ampliou o alcance da busca internacional. As informações são do Jornal O Globo.

Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC)

A Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) é uma unidade da polícia boliviana voltada para a investigação de crimes de maior gravidade.

É uma abordagem diferente, por exemplo, das unidades de conciliação cidadã, que lidam com infrações de menor potencial. A FELCC atua em delitos mais sérios, como homicídios, roubos, sequestros e crimes financeiros, além de crimes de abrangência internacional.

Quando se trata do narcotráfico, a polícia boliviana conta com a Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

Entre as últimas ocorrências noticiadas na página oficial da FELCC no Facebook, está a prisão do autor de um golpe com uma venda fraudulenta de televisores em Oruro.

A ação foi realizada em conjunto pelas Divisões de Análise Criminal e Inteligência (DACI) de La Paz e Oruro, e resultou na prisão de um homem identificado como Joel Rubén P.P., suspeito de aplicar um golpe no valor de 112 mil bolivianos.