Casa Branca/Reprodução Ideia seria mostrar o significado de se tornar cidadão americano, em meio ao endurecimento das políticas de imigração de Donald Trump.

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS) está avaliando a proposta de um reality show que colocaria imigrantes em uma disputa para ter seus pedidos de cidadania acelerados.

A informação foi confirmada por uma porta-voz do departamento nesta quinta-feira (16).

Segundo reportagem do DailyMail.com, o projeto, intitulado "The American ", foi desenvolvido com o envolvimento do produtor Rob Worsoff, conhecido pelo reality Duck Dynasty, e teria até mesmo apoio da secretária do DHS, Kristi Noem.

Segundo a USA Today, a ideia seria mostrar o significado de se tornar cidadão americano, em meio ao endurecimento das políticas de imigração da administração Donald Trump.

Inicialmente, a porta-voz do DHS, Tricia McLaughlin, negou que o programa estivesse sendo considerado.

“Isso é completamente falso. A reportagem do Daily Mail é um insulto ao jornalismo. A secretária Noem não endossou nem tem conhecimento da proposta de qualquer reality show”, afirmou em nota enviada ao USA Today.

No entanto, McLaughlin depois admitiu a outros veículos que a proposta está nos estágios iniciais do processo de análise dentro da agência.

“O DHS recebe centenas de propostas de programas de televisão por ano, incluindo documentários sobre operações na fronteira e investigações de crimes financeiros. Cada proposta passa por uma análise cuidadosa antes de ser aprovada ou rejeitada. Esta ainda não recebeu aprovação nem recusa definitiva", disse ela.

De acordo com o Daily Mail, o programa colocaria imigrantes já inseridos no sistema em uma competição a bordo de um trem chamado The American, viajando pelos Estados Unidos e participando de desafios culturais regionais — como uma disputa de rolagem de troncos em Wisconsin.

O vencedor seria naturalizado em uma cerimônia nas escadarias do Capitólio, em Washington.

Ainda segundo a publicação britânica, McLaughlin teria expressado apoio à proposta, dizendo: “Acho que é uma boa ideia”, e confirmando que membros da equipe do DHS já conversaram com o produtor na última semana.

Worsoff esclareceu ao Wall Street Journal que os participantes derrotados não seriam deportados. “Isso não é ‘Jogos Vorazes’ para imigrantes”, afirmou. “Não é como se quem perdesse fosse mandado embora do país de barco.”

O USA Today destaca que a proposta chega em meio ao anúncio do retorno de Duck Dynasty, cuja nova temporada deve acompanhar a família Robertson enquanto lidam com o futuro de seus negócios e da herança familiar.