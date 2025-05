Paulo Pinto/Agência Brasil Temporal em todo o país





De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) prevê, para os dias 18 a 20, um cenário de chuvas intensas em diversas regiões do Brasil, especialmente no Norte e Nordeste, além de temperaturas acima da média em grande parte do território nacional.

Região Norte

A previsão indica chuvas acima da média em áreas pontuais do Amazonas, centro-norte do Pará, Amapá e sul de Roraima, com volumes que podem ultrapassar os 60 mm. Essas condições são influenciadas pela atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), favorecendo o desenvolvimento das lavouras de segunda safra.

Região Nordeste

No Nordeste, as chuvas devem continuar acima da média no centro-sul do Maranhão, oeste do Piauí e, principalmente, na costa do Ceará até a Bahia, com volumes que podem ultrapassar os 150 mm. Entretanto, algumas áreas do norte do Maranhão e do Piauí, bem como no sul do Ceará, podem registrar volumes de chuva abaixo da média histórica.



Regiões Centro-Oeste e Sudeste

Para as regiões Centro-Oeste e Sudeste, são previstas chuvas próximas ou abaixo da média, com volumes inferiores a 150 mm. No entanto, em áreas do leste do Mato Grosso do Sul e centro-sul de São Paulo, a previsão indica chuvas acima da média, com valores que podem superar os 100 mm. As temperaturas devem ficar acima da média, com valores superiores a 22°C, embora em áreas mais elevadas possam ocorrer quedas acentuadas devido à entrada de massas de ar frio.





Região Sul

Na Região Sul, a previsão é de chuvas próximas ou acima da média climatológica, com volumes que podem ultrapassar os 100 mm no oeste do Paraná. Essas condições favorecem o desenvolvimento das lavouras de segunda safra, como milho e feijão. No entanto, é importante monitorar o armazenamento de água no solo, especialmente em áreas com baixa drenagem.

Temperaturas

As temperaturas médias deverão ficar acima da média em grande parte do Brasil, com valores superiores a 22°C. No Sul e Sudeste, as temperaturas serão mais amenas, ficando próximas ou ligeiramente acima da média, com valores abaixo de 20°C. Em áreas mais elevadas dessas regiões, a entrada de massas de ar frio poderá causar quedas mais acentuadas, com registros inferiores a 15°C.