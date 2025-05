Reprodução/Tua Rádio Veranense Rádio de Veranópolis promoveu o reencontro de Albino Marin, que perdeu a mala, e Maria do Carmo, que a encontrou





Uma mulher encontrou uma mala com cerca de R$ 15 mil em Veranópolis, na Serra do Rio Grande do Sul, na última segunda-feira (12). O objeto pertencia a Albino Marin, de 68 anos, tesoureiro do Veranópolis Esporte Clube, que esqueceu a mala em cima do carro ao sair dirigindo de um hospital.

A história ganhou repercussão em todo estado quando Maria do Carmo Carissimi, cuidadora de idosos de 53 anos, procurou o dono e devolveu o achado. Albino estava em uma unidade de saúde, com pressão baixa por causa do ocorrido, quando a mulher o encontrou.

Dinheiro para as despesas do clube

Segundo a “ Tua Rádio Veranense ”, o homem que perdeu a mala com o valor que havia arrecadado durante um campeonato amador no fim de semana, destinado a ajudar nas despesas do clube na disputa da Série A2 do Campeonato Gaúcho. Também havia documentos importantes na pasta. "Ainda dá para acreditar no bem", declarou Albino.

Maria do Carmo contou que viu Albino colocar a maleta sobre o carro e sair dirigindo, por volta das 18h de segunda. Na primeira curva, a mala caiu no asfalto. Enquanto outros motoristas desviaram, ela recolheu o objeto.

"Vi que tinha documentos e uma certa quantia em dinheiro. Não reconheci a pessoa, mas eu tinha que devolver, aquilo não era meu", relatou à rádio local. "Fui para casa, procurei o nome nas redes sociais e não encontrei. Pedi para meu marido guardar a mala até acharmos o dono”.

Homem passou mal e desmaiou

Albino só percebeu a perda ao chegar em um mercado, e chegou a voltar diversas vezes ao hospital, sem encontrar a mala. Mesmo abalado, tentou participar de um jantar de apresentação do elenco do clube, mas passou mal e desmaiou na entrada do evento.

O homem foi levado ao hospital, diagnosticado com queda de pressão e recebeu soro. Maria do Carmo, com ajuda de conhecidos, descobriu a quem a mala pertencia e foi até o hospital encontrar o dono na emergência.





No reencontro, a cuidadora entregou a mala pessoalmente, emocionando Albino. Ele contou que Maria do Carmo estava mais nervosa do que ele, e que afirmou que não conseguiria dormir se não encontrasse o dono da mala.

Maria disse que, mesmo que estivesse enfrentando dificuldades financeiras, sentia que precisava devolver o pertence e que isso a fez se sentir muito bem. Na terça-feira (13), uma rádio local promoveu um novo encontro entre os dois, que se abraçaram emocionados.