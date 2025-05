Rovena Rosa/Agência Brasil São Paulo deve registrar 13 graus na madrugada desta sexta (16)









O céu ficará predominantemente aberto em praticamente todo o Estado de São Paulo nas próximas horas, sem previsão de chuva em nenhuma das regiões.

E, justamente por conta dessa condição de céu limpo, a Defesa Civil do Estado alerta para queda significativa das temperaturas no decorrer da noite e na madrugada.

Em todo o Estado, segundo os mapas meteorológicos, a sensação deverá ser de frio, mas já não há expectativa de um novo recorde de mínimas durante as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (16). Na Capital, o tempo segue firme e o frio mais intenso volta a ganhar força rapidamente.

A madrugada desta quinta-feira foi a mais fria do ano em São Paulo, com registro de 13,3ºC na estação meteorológica do Mirante de Santana, situada na Zona Norte da capital paulista. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, o frio foi mais intenso, com os termômetros marcando 5.8°C; a menor temperatura registrada no Estado.

A noite desta quinta-feira na capital paulista segue com termômetros marcando 16,9°C de temperatura média, e umidade relativa em torno dos 93%, de acordo com a rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergência Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

As próximas horas seguem com gradativa queda nas temperaturas, com previsão de mínima de 13°C para a madrugada.

A Defesa Civil Municipal mantém o estado de atenção para baixas temperaturas em toda a cidade.

Ainda de acordo com o CGE, uma grande massa de ar seco vai garantir o tempo estável e o predomínio de sol nos próximos dias. As temperaturas permanecem típicas de outono, ou seja, mais baixas nas madrugadas e em elevação durante as tardes.

Essa condição de tempo seco também será responsável pela redução dos índices de umidade do ar.

Próximos dias





Nesta sexta-feira (16), o cenário atmosférico se repete em São Paulo. Madrugada com termômetros ao redor dos 13°C, sensação de frio e amanhecer com sol entre poucas nuvens.

No período da tarde, na capital, a temperatura máxima atinge os 24°C e os menores percentuais de umidade do ar oscilam entre 40% e 95%. O dia termina com ligeiro aumento de nebulosidade, mas sem previsão de chuva.

O final de semana também será marcado por tempo estável, céu com poucas nuvens e sem previsão de chuva.

No sábado (17), termômetros em torno dos 15°C na madrugada e temperatura máxima na casa dos 25°C, com taxas mínimas de umidade próximas aos 35%, na cidade de São Paulo. Essa condição atmosférica deve se repetir no decorrer do domingo (18).