Homem utiliza pá durante confusão em evento de Dia das Mães no Maranhão





O que era para ser uma homenagem virou tumulto em Bom Lugar, no Maranhão. Um bolo de 60 metros preparado pela prefeitura para celebrar o Dia das Mães terminou em confusão no último fim de semana, quando centenas de pessoas invadiram a área da sobremesa antes mesmo da distribuição começar.

Vídeos que circularam nas redes sociais mostram moradores com baldes, sacolas, bacias e até uma pá tentando garantir um pedaço do bolo, que foi rapidamente destruído no meio da aglomeração.

SOCORRO!!! O homem usando uma pá para pegar um pedaço de bolo comemorativo de Dia Das Mães.

A cena viralizou e gerou repercussão online, com internautas criticando a falta de organização e o comportamento do público.





“Coisas que só acontecem no Brasil”, comentou um usuário. “O brasileiro não sabe aproveitar as oportunidades da vida”, escreveu outro.

O caso chamou atenção pela proporção do bolo, que tinha 60 metros de comprimento, mas também pelo caos que se formou em poucos minutos.

Em nota, a Prefeitura de Bom Lugar negou qualquer envolvimento com o evento.