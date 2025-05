Reprodução/PMMG Polícia Militar de Minas Gerais

Avó, mãe e neta foram encontradas mortas na tarde desta sexta-feira (9), às vésperas do Dia das Mães, dentro de um apartamento no Bairro Barro Preto, na Região Central de Belo Horizonte.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, ao Portal iG, os corpos das três estavam sobre a cama, acompanhados dos corpos de quatro cachorros também mortos. A criança tinha certa de dois anos de idade.

Ainda de acordo com a, os vizinhos perceberam a ausência dos moradores e a falta de barulho no apartamento desde domingo (04).

Os policiais precisaram arrombar a porta para entrar no imóvel. Dentro do local, todas as janelas estavam fechadas, e foram localizadas bandejas com carvão queimado. A polícia ainda não informou se o material tem ligação direta com as mortes.

A perícia técnica está no local para investigar as causas das mortes.