Reprodução Jovem desaparece após ser atacado por crocodilo gigante na Índia





Um jovem de 25 anos está desaparecido após ter sido atacado por um crocodilo enquanto tomava banho em um rio na Índia. O caso aconteceu na segunda-feira (12) no rio Kharasrota, próximo à vila de Tandara, no distrito de Jajpur, região leste do país.

A vítima foi identificada como Sidharth Mallick, morador da zona rural de Korei. Segundo testemunhas, o rapaz estava com outros fazendeiros locais levando o gado para pastar às margens do rio, como fazia todos os dias.

Em determinado momento, entrou na água para se lavar, quando foi surpreendido por um crocodilo de grande porte, que o arrastou para uma área mais profunda.

Os colegas de Sidharth tentaram procurá-lo após perceberem que ele não retornava, mas não conseguiram encontrá-lo. Eles então chamaram os moradores da vila, que iniciaram uma busca e acionaram as autoridades locais.

Equipes de resgate ainda tentam localizar o jovem com apoio da polícia e da administração local, mas até o momento ele segue desaparecido. O incidente deixou os moradores da região em estado de alerta, com medo da presença de outros crocodilos no rio.

Segundo relatos da imprensa indiana, esse tipo de ataque não é incomum em áreas rurais da Índia, especialmente durante o verão, quando os animais se aproximam de locais habitados em busca de alimento ou por conta da elevação do nível da água.