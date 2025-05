Divulgação PRF Quase 1 tonelada de maconha achada em carga de bolas na BR-116





Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptaram um carregamento de aproximadamente uma tonelada de maconha, escondida em meio a uma carga de bolas de futebol na manhã de quarta-feira (7.) A apreensão ocorreu por volta das 11h, no km 485 da BR-116, em Registro, interior de São Paulo.

O veículo foi abordado por equipes do Núcleo de Operações Especiais (NOE) após levantar suspeitas durante o patrulhamento. Durante a conversa inicial, o motorista informou que vinha de Marechal, no Paraná, com destino a São Paulo, transportando bolas esportivas. No entanto, apresentou versões contraditórias sobre o valor do frete, a empresa remetente e o endereço final da entrega.

Divulgação PRF Droga estava escondida em caixas entre bolas de futebol; motorista caiu em contradições durante abordagem.





Diante das inconsistências, os policiais decidiram fazer uma vistoria minuciosa no baú do caminhão. Na parte frontal da carga, localizaram diversas caixas de papelão contendo tabletes com aparência e odor característicos de maconha.

O caminhão foi levado até a Unidade Operacional da PRF no município, onde foi feito o descarregamento completo da carga. Ao final da inspeção, foram contabilizados 993 quilos da droga.





O motorista foi preso e, junto com o entorpecente apreendido, encaminhado à Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Jacupiranga para os procedimentos legais.

Segundo a PRF, a ação reforça o trabalho contínuo da corporação no enfrentamento ao tráfico de drogas nas rodovias federais, com foco em estratégias integradas de combate ao crime organizado.