Reprodução/Defesa Civil Mapa com alerta vermelho definido pela Defesa Civil gaúcha





A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que uma frente fria trazendo chuvas e temporais chega ao estado nesta quinta-feira (8), podendo seguir por toda a sexta-feira (9). Os volumes de chuva podem ser de “muitos altos a localmente excessivos” nas regiões Oeste, no Centro e Sul do território gaúcho. Os maiores volumes, que irão variar de 200 a 300 mm, devem se concentrar mais a oeste.

De acordo com a MetSul Meteorologia, as precipitações em diversas cidades gaúchas devem ficar entre 100% e 200% da média histórica do esperado no mês inteiro em apenas 48 horas. A Defesa Civil emitiu alerta vermelho para as áreas.

Mais ao Norte e Nordeste, chove pontualmente forte, mas com volumes menores, variando entre 40 e 80 mm. Também podem acontecer tempestades severas devido à passagem da frente fria.

Riscos de alagamentos

De acordo com a MetSul, os volumes de chuva previstos são excessivamente altos em um curto período, que são difíceis de serem absorvidos pelos sistemas de macrodrenagem urbana da cidade. O risco de alagamentos e inundações repentinas, principalmente na região Oeste e áreas da Campanha, do Centro e da Metade Sul gaúcha.

A MetSul emitiu um novo alerta sobre o alto risco de transbordamento de arroios e córregos. Com base em modelos de previsão do tempo e dados hidrológicos, a empresa também reforçou o aviso para possíveis cheias de rios.

A Defesa Civil orienta que as pessoas fiquem em locais seguros durante os temporais. Não se deve atravessar áreas inundadas ou alagadas a pé ou mesmo de carro. Caso o cidadão resida em áreas de declive, é preciso ficar atento a sinais de fendas nos terrenos e paredes, e até mesmo barulhos ocorrendo em casa.





Graus de alerta

O órgão gaúcho está adotando, desde terça-feira (6), um novo formato de comunicação de alertas à população. As informações sobre o grau de severidade de cada situação passam a ser apresentadas a partir de uma escala de cores, associadas a uma orientação sobre o comportamento que a população pode ou deve adotar para se proteger.

Os alertas têm a gravidade separada por cores. Confira: