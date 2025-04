Reprodução/redes sociais Chuva forte atinge São Paulo, com ventos fortes









Com chuvas em várias regiões, o município de São Paulo está em estado de atenção para alagamentos nesta tarde de sexta-feira (18). A informação é da Defesa Civil do Estado de São Paulo.

A chuva forte se concentra neste momento em áreas da Zona Leste e divisa com os municípios de Guarulhos, Itaquaquecetuba, Poá e Ferraz de Vasconcelos.

Ainda segundo a Defesa Civil, nas últimas horas, foram registrados 38mm de chuva na Zona Leste da capital; local com maior acumulado nas últimas 3 horas no Estado.

Também há registros de rajadas de ventos de 50km/h na Zona Sul.

Até o momento, por volta das 17 horas, o Corpo de Bombeiros registrou 4 chamadas para queda de árvores na cidade de São Paulo.

Também por volta das 17 horas, de acordo com a Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia de São Paulo, 32.031 residências estavam sem energia na capital. Por volta das 18h50 horas, esse número subiu para 47.976 residências sem energia.

A chuva deve continuar neste feriado

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a passagem de uma frente fria pela costa paulista neste sábado (19) vai provocar pancadas de chuva e queda das temperaturas no início da próxima semana, por conta do ingresso do ar frio de origem polar, mas sem previsão de frio extremo.

O sábado deve apresentar uma madrugada de céu nublado, termômetros em média ao redor dos 18°C e sol entre muitas nuvens nas primeiras horas da manhã. A aproximação de uma frente fria, associada a áreas de instabilidade sobre o continente vai provocar pancadas de chuva de moderada a forte intensidade a partir da tarde e que se estendem para o período da noite.

Essa condição meteorológica deixa o tempo instável e chuvoso com a ocorrência de trovoadas, raios e rajadas de vento. Alerta-se, portanto, para o risco de queda de árvores, formação de alagamentos e elevação das cotas de rios e córregos da Região Metropolitana de São Paulo e da Capital.

A temperatura máxima prevista é de 25°C com as taxas mínimas de umidade do ar próximas aos 65%.

Domingo

No domingo (20), o sistema frontal se afasta gradativamente da costa paulista, a chuva diminui de intensidade, mas os ventos marítimos mantêm a faixa leste do estado de São Paulo com muitas nuvens e chuva fraca sobre a faixa litorânea e parte da Região Metropolitana de São Paulo. As temperaturas entram em declínio, e a mínima deverá ocorrer no fim da noite, com previsão de 16°C. A máxima não supera os 21°C, com percentuais de umidade entre 75% e 95%.

Dados do CGE revelam que abril registrou, até às 7 horas desta quinta-feira (17), cerca de 85 mm de chuva, o que representa 36% acima da média esperada para o mês que é de 62,5mm.