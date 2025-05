Reprodução/Instagram (@eupatrickmartins) Seminaristas viralizam com torcida por Dom Orani

O clima de copa do mundo chegou ao conclave: seminaristas viralizaram nas redes sociais com um vídeo em que torcem por Dom Orani Tempesta, cardeal do Rio de Janeiro, que participa da eleição religiosa no Vaticano e está entre os candidatos para se tornar papa.

No vídeo, os seminaristas mostram uma foto de Dom Orani, com bandeirinhas do Brasil espalhadas pela sala. Eles também cantam, brincam e vibram quando o cardeal aparece na televisão.

"O papa é nosso!", gritam os seminaristas. O vídeo, que teve mais de 27 mil curtidas, ainda é embalado por "Brasileirinho", clássico do choro no cavaquinho, que ajuda a reforçar o tom tipicamente brasileiro da cena.

Assista ao vídeo:

A brincadeira continua nos comentários. Um usuário escreveu: "Mais fácil o Papa ser brasileiro do que Brasil ganhar o hexa". Outro completou: "Quem precisa de Neymar se temos Dom Orani Tempesta?".

Dom Orani está entre os sete cardeais brasileiros que foram ao conclave para votar. Além dele, compõem o grupo o cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo (SP); João Braz de Aviz, cardeal de Mafra (SC); Sergio da Rocha, arcebispo de São Salvador (BA); Leonardo Ulrich Steiner, arcebispo de Manaus (AM); Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília (DF); e Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre (RS).

Igreja segue sem novo papa

O conclave continua no Vaticano. Os 133 cardeais já se reuniram para três votações, que terminaram sem um novo Sumo Pontífice. A próxima está prevista para a tarde desta quinta-feira (8).

Para ser eleito, um candidato precisa de 89 votos, ou seja, dois terços do total. Se os cardeais chegarem a um consenso, sairá uma fumaça branca da chaminé da Capela Sistina. Caso contrário, a fumaça será preta.