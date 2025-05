Daniel Leite de Andrade/ Portal iG Sudeste e Centro-Oeste ficam mais quentes nesta quinta-feira





A quinta-feira (8) será mais um dia de tempo seco e temperaturas elevadas em boa parte do Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil. Uma massa de ar seco está bloqueando a chegada de frentes frias e impedindo a formação de nuvens de chuva nessas regiões desde o começo da semana.

Com o céu limpo e o sol forte, o calor deve se intensificar ao longo do dia. Cidades como São Paulo, Goiânia e Cuiabá já vêm registrando baixos índices de umidade e devem continuar assim. Em algumas áreas, a umidade relativa do ar pode cair para menos de 30%, o que é considerado estado de atenção pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os meteorologistas apontam que esse bloqueio atmosférico, causado por uma grande massa de ar quente e seco, deve continuar atuando sobre o Sudeste e o Centro-Oeste pelo menos até sexta-feira (9). Até lá, o tempo segue firme, com bastante sol e sem previsão de chuva significativa nessas regiões.

Mas o cenário começa a mudar a partir da sexta-feira com a chegada de uma nova frente fria pelo Sul do país. Ela deve provocar pancadas de chuva e ventania no Mato Grosso do Sul e, no fim de semana, avançar em direção ao estado de São Paulo, Rio de Janeiro e partes de Minas Gerais.

Mesmo assim, esse sistema não deve provocar mudanças bruscas de temperatura no interior do país. O alívio no calor será sentido principalmente nas áreas próximas ao litoral, como a Grande São Paulo, a Baixada Santista e o sul de Minas, onde o domingo deve ser mais ameno e com chance de chuva fraca a moderada.