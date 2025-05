Arquidioceses de Salvador e Manaus/Montagem Dom Sérgio da Rocha, à esquerda, e Dom Leonardo Steiner, à direita





Dois dos sete cardeais brasileiros que participam do conclave de maio de 2025, no Vaticano, estudaram Filosofia e Pedagogia no Centro Universitário Salesiano de São Paulo (Unisal), unidade de Lorena (SP), reconhecido como um dos principais centros de ensino para líderes religiosos no país.

Trajetória de Dom Sérgio da Rocha

Dom Sérgio da Rocha nasceu em 21 de outubro de 1959 na Fazenda São José, em Dobrada (SP), e cresceu em meio às plantações que cercavam a pequena cidade.

Arquidiocese de Salvador Dom Sérgio da Rocha





Filho de Rubens e Aparecida, desde menino era assíduo nas celebrações locais e serviu como coroinha, influenciado pela devoção materna.

Trabalhou brevemente em uma gráfica antes de sentir o chamado definitivo ao sacerdócio, sendo ordenado padre em 18 de agosto de 1984 na Igreja Santa Cruz, em Matão.

Foi licenciado em Filosofia pela Faculdade Salesiana de Lorena (SP).

Ao longo dos anos, acumulou funções acadêmicas e pastorais: foi reitor e professor dos seminários de Filosofia e Teologia em São Carlos, obteve mestrado em Teologia Moral na Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção (SP) e doutorado em Direito Canônico pela Academia Alfonsiana de Roma (1997).

Em 2001, tornou-se bispo auxiliar de Fortaleza; em 2007, arcebispo de Teresina; em 2011, arcebispo de Brasília; e, em 2020, arcebispo de Salvador.

Criado cardeal pelo papa Francisco em 19 de novembro de 2016, ele integra o Conselho de Cardeais(G9), grupo consultivo responsável por apoiar o pontífice na reforma da Cúria Romana.

Perfil de Dom Leonardo Steiner

Dom Leonardo Ulrich Steiner nasceu em 6 de novembro de 1950 em Forquilhinha (SC). Entrou para a Ordem dos Frades Menores em 1976 e foi ordenado sacerdote em 21 de janeiro de 1978.

Arquidiocese de Manaus Dom Leonardo Steiner





Depois de estudar Filosofia e Pedagogia na Faculdade Salesiana de Lorena (Unisal), em Lorena (SP), aprofundou-se no doutorado em Filosofia na Pontifícia Universidade Antonianum, em Roma.

Antes de chegar a Manaus, atuou como secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil(CNBB) em duas ocasiões e participou de projetos missionários em diversas regiões.

Em janeiro de 2020, assumiu a Arquidiocese Metropolitano de Manaus, tornando-se o primeiro cardeal amazônico ao ser nomeado em 29 de maio de 2022 pelo Papa Francisco.

Em 26 de junho de 2024, recebeu o Título de Cidadão de Manaus, momento em que destacou que “a cidade vive na obra de quem a habita”, reforçando seu compromisso com a cultura e a justiça social da região.

Seu lema episcopal, Verbum caro factum (“ O Verbo fez-se carne ”), expressa a importância de tornar presente o Evangelho no cotidiano das comunidades.





Importância do Unisal

O Centro Universitário Salesiano de São Paulo (Unisal) integra mais de 90 instituições universitárias salesianas presentes em 21 países nos cinco continentes.

Fundado em 1952 como Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciências e Letras de Lorena, o campus faz parte da Inspetoria Salesiana Nossa Senhora Auxiliadora — uma das seis inspetorias brasileiras.

Os salesianos, segunda maior congregação católica em número de membros, dedicam-se à educação e evangelização de jovens em situação de vulnerabilidade social, promovendo seu desenvolvimento integral segundo o ideal de Dom Bosco, inspirado em São Francisco de Sales.