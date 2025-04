Reprodução/Vaticano News Cardeal Giovanni Battista Re durante funeral





O cardeal italiano Giovanni Battista Re, decano do Colégio dos Cardeais que conduziu os ritos do funeral do papa Francisco na manhã deste sábado (26), destacou a posição contra guerras do pontífice.

Durante a homilia da missa funeral, o sacerdote exaltou os pedidos e legados do papa, que realizou grandes mudanças na Igreja Católica, como dar a bênção aos homossexuais.

"Perante o eclodir de tantas guerras nos últimos anos, com horrores desumanos e inúmeras mortes e destruições, o Papa Francisco levantou incessantemente a sua voz implorando a paz e convidando à sensatez", disse o cardeal.

Luta pelo fim das guerras

Ele afirma que o pontífice dizia que a guerra "é apenas a morte de pessoas e destruição de casas, hospitais e escolas".

O Papa Francisco afirmava que a guerra deixa sempre o mundo pior do que estava, com uma "derrota dolorosa e trágica para todos". O decano destacou uma fala emblemática do papa, que dizia que para um mundo mais unido era necessário "construir pontes e não muros".





"Uma casa para todos"

O representante da Igreja Católica também comentou sobre o legado de Francisco na defesa dos mais pobres, independente de pertencer ou não à Igreja.

"Várias vezes utilizou a imagem da Igreja como um 'hospital de campanha' depois de uma batalha em que houve muitos feridos; uma Igreja desejosa de cuidar com determinação dos problemas das pessoas e das grandes angústias que dilaceram o mundo contemporâneo; uma Igreja capaz de se inclinar sobre cada homem, independentemente da sua fé ou condição, curando as suas feridas".