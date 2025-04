Reprodução site Campo Grande News Enxurrada faz piscina parar no meio da BR-267





Trechos da BR-267, em Mato Grosso do Sul, foram tomados pela água nesta sexta (18), dificultando a passagem de veículos.

Imagens registradas por motoristas e publicadas pelo portal Campo Grande News mostram alagamentos consideráveis entre os municípios de Guia Lopes da Laguna e Maracaju. Uma das gravações exibe o que parece ser uma piscina boiando na pista, próximo à entrada de Guia Lopes. Para desviar da grande poça, os motoristas precisaram utilizar o canteiro central da rodovia.

A água cobriu toda a largura da pista em alguns pontos, chegando a cerca de meio metro de altura. Uma pessoa que trafegava com a família pelo trecho relatou vários bolsões de água ao longo da estrada, exigindo atenção redobrada dos condutores.

Em Maracaju, a chuva é contínua desde a noite anterior, mas ainda não há registros de alagamentos urbanos. Conforme previsão do Climatempo, o tempo segue chuvoso no sábado (19), enquanto o domingo (20) promete o retorno do sol, ainda entre muitas nuvens.





Já em Guia Lopes da Laguna, local do maior alagamento observado, o sol deve aparecer entre nuvens no sábado, com chance de pancadas rápidas, e o tempo firme deve predominar à noite.

Diante do cenário de chuvas em todo o Estado durante o feriado prolongado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforça a orientação aos motoristas para que adotem medidas de segurança: trafegar com faróis baixos, reduzir a velocidade, manter distância segura do veículo à frente e evitar freadas ou manobras bruscas, que aumentam o risco de acidentes em pistas molhadas.

Confira o vídeo: