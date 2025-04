Reprodução/redes sociais Mãe e filha "moraram" no Mc Donalds do Leblon

Susana e Bruna Muratori, a mãe e a filha que ficaram conhecidas por morarem meses em um McDonald's no Leblon, no Rio de Janeiro, foram despejadas do apartamento em que estavam no Botafogo. As informações são do jornal Extra.

Antes, as duas estavam em um hostel na Rua São Clemente, no mesmo bairro, de onde foram expulsas por calote. Após o episódio, um morador de um prédio vizinho ofereceu o imóvel em Botafogo para elas passarem alguns dias.



No entanto, os dias viraram semanas, e elas se negavam a sair do apartamento. Então, o proprietário do imóvel chamou uma amiga advogada e ameaçou chamar a polícia contra a dupla, que concordou em sair.

Elas ainda tentaram se abrigar na garagem do prédio, conforme testemunhas. Mas, ainda na noite de terça, elas foram vistas com malas entrando em um táxi sentido Copacabana.

A dupla ficou conhecida em junho de 2024, quando passava o dia todo na lanchonete com suas malas e pertences. A notícia reverberou por meses, até mãe e filha serem retiradas do estabelecimento pela polícia em setembro, acusadas de proferir ofensas racistas.