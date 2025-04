Paulo Pinto/Agência Brasil Pessoas durante chuva na Avenida Paulista





Na quinta-feira (17), instabilidades meteorológicas afetam Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em contraste, São Paulo registrará menos nebulosidade.

O país segue com probabilidade de chuva isolada em Aracaju (SE), Boa Vista (RR), Brasília (DF), Goiânia (GO), Manaus (AM), Palmas (TO) e São Luís (MA).

Há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Macapá (AP), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC) e Rio de Janeiro (RJ).

Em Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador (BA), São Paulo (SP), Teresina (PI) e Vitória (ES) não chove, mas há possibilidade de céu nublado.

Alertas do INMET

O INMET emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial para chuvas intensas, foi emitido com efeitos até às 10h de quinta-feira (17). Ocorrerão chuvas com índices entre 20 e 30 mm/h – ou até 50 mm/dia –, acompanhadas de ventos de 40 a 60 km/h, aumentando o risco de queda de galhos, alagamentos, descargas elétricas e pequenos cortes de energia. As regiões afetadas englobam partes do Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro.

Um segundo alerta laranja da quinta-feira (17) indica precipitações mais intensas, com índices de 30 a 60 mm/h ou acumulados de 50 a 100 mm/dia, e ventos que podem atingir 60 a 100 km/h. O comunicado alerta para riscos de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas. As áreas afetadas abrangem regiões de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Menos nebulosidade em São Paulo

Na quinta-feira (17), as áreas de instabilidade se afastam do estado de São Paulo, resultando em períodos mais longos de sol, redução na cobertura de nuvens e baixa probabilidade de chuva, inclusive na região metropolitana da capital.





Alerta de chuva no Rio de Janeiro e Minas Gerais

No mesmo dia, o Rio de Janeiro entrou em alerta para chuva intensa devido ao forte transporte de umidade da faixa norte do país e à atuação de um cavado, que favoreceram a formação de núcleos carregados em grande parte do território fluminense.

Em Minas Gerais, as condições para pancadas moderadas a fortes permanecem elevadas até domingo (20), com avanço de uma frente fria previsto para o sábado (19), o que ampliará as áreas de chuva, especialmente na Região Metropolitana de Belo Horizonte.