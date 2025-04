Reprodução Trecho da BR-101 em Santa Catarina.





A BR-101, rodovia onde uma carreta tombou e pegou fogo neste domingo (06), conta com 4.650 km que unem o Nordeste ao Sul, uma das mais extensas do país.

O acidente ocorreu no km 233, que passa pela cidade de Palhoça /SC, após uma carreta carregada com combustível tombar e pegar fogo, causando bloqueio da via em ambos os sentidos em um dos principais corredores do país.

A importância da BR-101

Estabelecida entre Touros (RN) e São José do Norte (RS), a BR-101 passa por 12 estados e conecta cidades importantes como Recife, Natal, Florianópolis, Vitória, Maceió e João Pessoa.





Segundo a Fundação Memória do Transporte (Fumtran), a rodovia foi construída entre os anos 1950 e 1960 pelo Exército e é conhecida por diferentes nomes em algumas regiões, como Rio–Santos e Rio–Vitória e do Contorno. A rodovia é essencial para o transporte de mercadorias e para o deslocamento ao longo do litoral.

Em Palhoça, onde ocorreu o acidente, as obras de duplicação foram concluídas em 2011. Esse trecho é administrado pela concessionária Litoral Sul/Arteris de 2008 até 2033, conforme dados do Ministério dos Transportes.

Reprodução A BR 101 na Região Metropolitana de Vitória.





Na Grande Vitória (ES), a parte chamada Rodovia do Contorno foi criada para tirar o trânsito pesado do centro da cidade. Com o aumento da população e do número de veículos, a rodovia passou por um grande projeto de duplicação.

Melhorias e obras de duplicação

Dentre as diversas obras para melhorias, uma delas feita pela empresa Delta Construção cobriu o trecho entre os km 268,8 e 288,1. Já o DNIT finalizou melhorias entre os km 288,1 e 294,3, facilitando o acesso a outras rodovias.

De acordo com a Fumtran, o superintendente Halpher Luiggi explicou que foram construídos oito viadutos, 25,5 km de pistas duplicadas, quase 12 km de ruas laterais, ciclovias, calçadas e uma passagem subterrânea, tudo isso em meio a redes de energia, água, gás e esgoto.

A BR-101 continua recebendo investimentos em vários trechos para tornar a viagem mais segura e melhorar o fluxo de veículos. No Nordeste, a duplicação da estrada que liga Natal, João Pessoa, Recife, Maceió e Salvador teve as obras de duplicação anunciadas em 2005, segundo a Fumtran.

No Sudeste, obras importantes aconteceram na Ponte Rio–Niterói e melhorias em trechos como Casimiro de Abreu, Macaé e Campos.

Reprodução A Ponte Rio–Niterói, trecho da BR-101 em Niterói (RJ).





No Sul, o trecho entre Curitiba e Florianópolis foi finalizado no governo FHC, e o trecho entre Palhoça e Osório ficou pronto em 2019.

Trechos e desafios

A via enfrenta desafios que vão desde a manutenção de obras de duplicação até obstáculos ambientais que impedem o avanço de novos projetos.