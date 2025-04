Fernando Estevão Mulher é encontrada morta dentro de valão no ES





Uma mulher de 38 anos foi encontrada morta na manhã deste sábado (5) em um valão entre os bairros Boa Sorte e Maracanã , em Cariacica , na Grande Vitória . O corpo foi localizado por volta das 8h30 em uma área de difícil acesso. A informação foi confirmada pelo Portal iG .

De acordo com a Polícia Militar e a Polícia Científica, a vítima havia sido vista com vida pela última vez na noite anterior. No momento do resgate, ela estava com a cabeça submersa e o restante do corpo fora da água. Por conta da dificuldade de acesso ao local, o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para retirar o corpo.





Peritos da Polícia Científica estiveram no valão e, a princípio, não encontraram sinais aparentes de violência. O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará por exames que devem indicar a causa da morte. Só após a conclusão dos laudos será possível confirmar se a mulher foi assassinada ou sofreu algum mal súbito antes de cair no valão.

Investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também estiveram na região para tentar identificar a vítima e ouvir moradores. Segundo relatos, a mulher seria moradora do bairro Boa Sorte. Até o momento, nenhum familiar foi localizado.

Nas redes sociais, vizinhos relataram que a mulher tinha histórico de dependência alcoólica e que já havia quase caído no valão em outra ocasião.

A Polícia Civil trata o caso como "morte a esclarecer".